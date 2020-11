Letter

Es ist ruhig an diesem Freitag im Klassenraum 042 im Georg-Büchner-Gymnasium (GBG). Nur fünf Schüler des 13. Jahrgangs sitzen über ihre Bücher gebeugt, und zwischen ihnen bleibt jeweils ein Platz frei. Vier bestätigte Corona-Fälle am GBG haben dazu geführt, dass die Schule seit einigen Tagen wieder ins sogenannte Szenario B gewechselt ist. Das bedeutet, dass Klassen und Kurse halbiert und getrennt voneinander unterrichtet werden. Während die eine Gruppe zum Präsenzunterricht in der Schule erscheint, bleibt die andere zu Hause und bekommt ihre Aufgaben per E-Mail zugeschickt.

Teilen der Klassen nicht gerecht

Niklas (19) findet eine Teilung der Klassen nicht fair. „Das ist keine Chancengleichheit“, sagt der Schüler, für den es durchaus einen Unterschied macht, ob er im Klassenzimmer in Anwesenheit des Lehrers unterrichtet wird oder allein zu Hause. „Vor allem, wenn man dann ein paar Tage nicht in der Schule war und dann eine Klassenarbeit schreibt“, sagt Niklas. Zur Zeit des Homeschoolings im Frühjahr habe er so gut wie nichts gelernt. „Das funktioniert bei Fächern wie Mathe, bei denen man Aufgaben lösen muss. Aber in Fächern wie Englisch oder Geschichte zum Beispiel, wo viel geredet wird, da geht es nicht“, schildert der Abiturient seine Erfahrungen. Genauso wie seine Mitschüler und Lehrer hofft der 19-Jährige, dass die Schule offen bleibt und ein erneutes Homeschooling den Schülern erspart bleibt. „Bei den meisten hat es gehakt, auch weil die technischen Voraussetzungen dafür gar nicht gegeben sind“, sagt Niklas.

Zukunftspläne geraten ins Wanken

Daran, dass die Schüler nun im Unterricht, im Schulgebäude und auf dem Schulhof Masken tragen müssen, haben sie sich gewöhnt. „Wenn die Maske es ermöglicht, normalen Unterricht zu haben, dann ist das ein notwendiges Übel, das ich akzeptiere“, sagt Niklas. „Diese Kröte müssen wir schlucken, um das Ganze am Laufen zu halten“, sagt Lehrer Olaf Böttcher, der auch Oberstufenkoordinator am GBG ist. „Man gewöhnt sich dran, aber am Anfang hatte ich Kopfschmerzen“, sagt Tamani (18). Auch Nicola (19) hatte zu Beginn Kopfschmerzen durch die verminderte Sauerstoffzufuhr beim Tragen der Maske. Viel mehr sorgt sich die Abiturientin jedoch darum, dass ihr geplantes Jahr in Frankreich nach der Schule wegen der Corona-Pandemie nicht klappt. Leonie (18) will nach dem Abitur Psychologie in den Niederlanden studieren – auch dieser Plan ist nun ins Wanken geraten.

Planungssicherheit fehlt

Die fehlende Planungssicherheit macht Schülern und Lehrern gleichermaßen zu schaffen, und das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ob es im kommenden Jahr – wenn der erste Jahrgang seit 2004 wieder nach neun Jahren am Gymnasium sein Abitur ablegt – einen Abi-Ball geben wird, ist fraglich. Ausgefallen in diesem Jahr sind für den Jahrgang 13 bislang zumindest die Studienfahrt und etliche Aktionen zur Berufsfindung. „Ich habe mich jetzt für ein duales BWL-Studium entschieden. Aber ich hätte gerne noch mehr Input gehabt und weitere Möglichkeiten und Angebote kennengelernt“, sagt Niklas. Auch die Berufsorientierungsmesse – ein fester Termin im GBG, bei der sich zum Beispiel Unternehmen und Hochschulen vorstellen – ist in diesem Jahr coronabedingt ausgefallen. Für Jette (18) hat sich an ihren beruflichen Plänen nichts geändert. Nach dem Abitur wird sie ein Praktikum machen und danach Politik studieren. Sorgen macht sich die 18-Jährige indes über die vielen Menschen, die durch die Corona-Maßnahmen ihre Existenz verlieren oder Gewalt zu Hause erfahren. „Diese Zahlen kann man nicht messen“, sagt Jette.

Von Sandra Remmer