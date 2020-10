Lohnde

Mit einem bunten Strauß an Aktionen und Sport hat der Judoverein Nippon Lohnde sein 50-jähriges Bestehen feiern wollen. „Wir hatten für das Jubiläumsjahr insgesamt sechs Veranstaltungen geplant“, sagt der Vorsitzende Heinz Hoffmann. Doch dann machte die Corona-Pandemie die Planungen weitgehend zunichte.

Nur ein Lehrgang ist in abgespeckter Form möglich

Zum Jubiläum hatte der Verein alle Ehemaligen einladen wollen. Die Vorbereitungen seien bereits weit gediehen gewesen, sagt Hoffmann. Anhand der alten Kassenbücher hätten alle Mitglieder noch ausfindig gemacht werden können. „Das wäre ein Sonnabend zum Austausch alter Geschichten geworden, und natürlich hätte sich der ein oder andere auch auf der Matte ausprobieren können.“ Doch dann habe der Verein diese Idee vorerst aufgeben müssen. Auch ein „Tag der Selbstverteidigung“ mit Angeboten für jede Altersgruppe, ein Familientag mit Judokindern und ihren Eltern auf der Matte sowie ein Turnier und die geplante Jubiläumsfeier hätten abgesagt werden müssen. Nur der Bundeslehrgang der Deutschen Kampfkunst-Föderation (DKKF), der die Lohnder angehören, konnte über die Bühne gehen. „Allerdings mit einer auf 50 reduzierten Teilnehmerzahl.“

Ehrung für den Vorsitzenden

„Hochkarätige Referenten boten mit einem anspruchsvollen Programm den Teilnehmern Einblicke in verschiedene Kampfkünste über den eigenen ,Tellerrand’ hinaus“, ergänzt Michael Schumann, Spartenleiter Taekwondo und F.I.S.T. (Freies Individuelles Selbstverteidigungs-Training). Gezeigt und geübt wurden unter anderem Hebel und Würfe aus dem Karate, Boxen mit Eugen Schellenberg vom BSK Seelze, Stockkampf und japanisches Bogenschießen. Für Hoffmann stand noch eine besondere Ehrung auf dem Programm. Nachdem sich der Vereinsvorsitzende, der praktisch von Anfang an in Lohnde dabei ist, 50 Jahre um das Judo verdient gemacht hat und davon 25 Jahre als Vorsitzender aktiv ist, wurde ihm von dem DKKF-Vorsitzenden Klaus Härtel für seine Leistungen der 1. Dan Judo verliehen, berichtet Schumann.

Wettkämpfer müssen auf Turniere verzichten

Corona habe nicht nur die Jubiläumsfeiern verhindert, sondern auch die Wettkämpfer ausgebremst, sagte Schumann. Viele Turniere seien ebenfalls abgesagt worden. So hätten Lea Schumann und Oyun Tuya nicht bei der Weltmeisterschaft der International Budo Federation in Kiew starten können. „Alle Flüge und Hotels waren bereits gebucht.“ Neben dem Jubiläum und Turnieren sei aber auch die Judo-Freizeit ausgefallen, ergänzt Hoffmann. Der Vorsitzende rechnet auch mit weniger Teilnehmern bei der Jahresversammlung des rund 60 Mitglieder starken Vereins. Immerhin könne inzwischen wieder trainiert werden, nachdem Sport stufenweise mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder ermöglicht wurde. So seien bislang auch die meisten Mitglieder dem Verein treu geblieben.

Hoffnung auf nächstes Jahr

Ganz aufgeben möchte der Vorsitzende das Jubiläum aber nicht. „Wenn Corona es zulässt, können wir nächstes Jahr vielleicht in komprimierter Form einiges nachholen.“ Er habe sicherheitshalber schon mal vier Termine reserviert.

Von Thomas Tschörner