Gümmer/Lohnde

Der Frühling steht vor der Tür und für die Landwirte heißt es im März raus auf die Felder – in diesem Jahr wird es allerdings ein Saisonstart unter erschwerten Bedingungen. Erhöhte Preise und Lieferengpässe stellen die landwirtschaftlichen Betriebe vor besondere Herausforderungen.

Wintergetreide, das von September bis November gedrillt, also in Reihen ausgesät wurde, und Raps, der im August in die Erde kam, müssen jetzt gedüngt werden. Bei Christian Schomburg, Landwirt in Gümmer, steht die Aussaat der Zuckerrüben an.

Kommen groß raus: Aus den kleinen roten Kugeln werden Zuckerrüben. Quelle: Heike Baake

Warten auf Düngemittellieferung

Nicht alles läuft in diesem Jahr wie sonst. Die Corona-Folgen machen sich nach wie vor bemerkbar – gerade im Bereich der Lieferung von Düngemitteln. „Derzeit gibt es einen Engpass bei der Auslieferung“, berichtet Schomburg. Das könne, so vermutet er, durch den Mangel an Lastwagen-Fahrern kommen und führe dazu, dass bei ihm die Arbeiten auf dem Hof stagnierten. Er habe sich zwar zeitig um Nachschub gekümmert, müsse jetzt aber warten, bis er an der Reihe sei.

Müssen noch wachsen: Christian Schomburg kontrolliert regelmäßig die jungen Rapspflanzen. Quelle: Heike Baake

Zu den Lieferschwierigkeiten kommen auch noch die steigenden Preise. Im Bereich der Düngemittel stellt Schomburg einen Anstieg von 50 Euro pro Tonne fest. „Bei 40 Tonnen im Jahr sind das 20.000 Euro“, erklärt er. Auch im Bereich des Diesel-Kraftstoffes muss Schomburg mit der hohen Preissteigerung leben. „100 Liter benötige ich pro Hektar, 15.000 Liter pro Jahr“, erklärt der Landwirt. Dadurch würden ihm erhebliche Mehrkosten entstehen.

Bindung an Lieferverträge

Obwohl der Weizenpreis gestiegen ist und gute Einnahmen verspricht, sieht Schomburg für seinen Betrieb keine Möglichkeit, den Anbau dieses Getreides weiter auszubauen. „Meine Flächen sind begrenzt, mehr kann ich nicht machen“, erklärt er. Er habe außerdem langfristige Lieferverträge beispielsweise mit der Zuckerrübenfabrik abgeschlossen und an die sei er gebunden.

Ähnlich geht es auch dem Landwirt Manfred Grages in Lohnde. „Fünf Prozent der Ackerflächen müssen wir still legen, könnten wir diese jetzt nutzen, würde ich zusätzlich Sommerraps anbauen“, berichtet er. Grages, dessen Betrieb neben dem Anbau von Getreide und Raps auch Rinder züchtet, muss sich mit den jetzigen Gegebenheiten arrangieren.

Ertrags- und Qualitätsverlust möglich

Die Gerste, so berichtet er, bekommt ab Anfang Juni zeitversetzt drei Düngergaben und auch der Raps muss bis zur Ernte im August gedüngt werden. Er habe seine Bestellung bereits im Herbst getätigt und noch zu einem günstigeren Preis einkaufen können. „Ich musste nur noch kleinere Mengen nachkaufen, aber das hat wehgetan“, sagt er.

Arrangiert sich mit den Begebenheiten: Landwirt Manfred Grages muss im Bereich des Ackeranbaus und der Rinderzucht mit Preiserhöhungen leben. Quelle: Heike Baake

Die Lieferschwierigkeiten könnten dazu führen, so Grages, dass Landwirte weniger düngen. „Das kann sich letztendlich auf den Ertrag und die Qualität auswirken“, sagt der Landwirt. Diese Lösung käme für ihn jedoch nur auf dem Grünland infrage. „Das kann ich mir erlauben, da die Futterernte im letzten Jahr sehr gut war“, berichtet er. Kraftfutter müsse er nur in überschaubaren Mengen dazukaufen – auch dort hat sich der Preis erhöht. Und auch der Dieselkraftstoff schlägt auf Grages Hof zu Buche - bis zu 20.000 Liter benötigt er pro Jahr. „Da ist schon mal Dieselsparen angesagt“, sagt er.