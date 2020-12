Seelze

„Für meine Arbeit als Kontaktbeamtin ist es derzeit etwas seltsam, aber es ist machbar“, sagt Melanie Schriefer. Sie arbeitet im Polizeikommissariat Seelze – in ihrem Alltag sind Kontakte zu Menschen wichtig. Doch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Arbeit der Polizeibeamtin verändert. Nicht nur, dass zahlreiche Termine weggebrochen seien, auch die Einhaltung der Distanz sei für ihren Arbeitsbereich merkwürdig, sagt sie. Während die zahlreichen Termine für Vorträge für Senioren in diesem Jahr ausfielen, kann Schriefer aber die Besuche an den Grund- und weiterführenden Schulen seit Beginn des neuen Schuljahres im Sommer weiterführen.

Sie betreut die vier Jahrgänge aller Seelzer Grundschulen und setzt sich in unterschiedlichen Bereichen in den verschiedenen Jahrgangsstufen ein. Die Veranstaltungen in den Schulen hätten sich durch die Abstandsregeln und das Tragen der Masken sehr verändert. „Es ist anstrengender, ich muss mit Maske lauter sprechen“, erklärt sie. Schriefer besucht nicht nur die Grundschulen, sie ist auch an den weiterführenden Schulen aktiv und bietet dort Sprechstunden an. „Da alle Schulen versuchen, ihren Regelbetrieb aufrechtzuerhalten, musste nach den Sommerferien noch nichts ausfallen.“

Kein Treffen am Infostand

Schriefer kümmert sich aber nicht nur um Schüler, sondern auch um Senioren. Auf Einladung der Vereine führt sie regelmäßig Informationsveranstaltungen zu ausgewählten Themen durch. „Aber da keine Treffen mit einem größeren Personenkreis möglich sind, fallen diese Begegnungen ganz weg“, sagt Schriefer. Im Normalfall seien es bis zu 20 Veranstaltungen mit Senioren jährlich – in 2020seien Laptop und Beamer aber gar nicht zum Einsatz gekommen. Auf Arbeitstreffen mit den Sicherheitsberatern für Senioren, Teilnehmern der Stadt Seelze und der Polizei muss sie derzeit auch verzichten.

Vor Corona konnte man Schriefer und ihre Kollegen oft an einem Informationsstand in der Stadt antreffen. „Zum Thema Trickbetrug waren wir in Bankfilialen oder vor einem Lebensmittelgeschäft“, erklärt sie. Diese Aktionen müssten ebenfalls bis auf Weiteres ausfallen, da dort auf engem Raum zu viele Personen zusammenkommen würden.

„Alternativ waren wir aber schon in Geschäften unterwegs, haben Personen, die beim Einkaufen nachlässig waren, auf Taschendiebstahl hingewiesen und auch Broschüren per Post und persönlich verteilt“, sagt die Kontaktbeamtin. Ihr Ziel ist es, egal wie lange die Corona-Maßnahmen noch andauern, mit den Bürgern in Kontakt zu bleiben.

Von Heike Baake