Seelze

Während die Corona-Pandemie große Teile der Vereinsaktivitäten der DLRG-Ortsgruppe blockiert, sind die Rettungsschwimmer weiterhin aktiv. Andreas Harmsen ist technischer Leiter und zuständig für Koordination, Training und Fortbildung des Wachdienstes sowie aller anderen Vereinsschwimmer. Erst am Wochenende waren die Seelzer Rettungsschwimmer am Wietzesee im Einsatz. „Auch das Steinhuder Meer ist seit ein paar Wochen geöffnet, auch dort war unser Wachdienst ebenfalls bereits vor Ort aktiv “, berichtet Harmsen.

Die Seelzer Rettungsschwimmer haben am Wochenende am Wietzesee eine Aufbauwache absolviert. Quelle: privat

Obwohl alle Schwimmbäder während der Corona-Maßnahmen zur Zeit für Publikumsverkehr geschlossen sind, werden den Rettungsschwimmern Trainingsmöglichkeiten angeboten. Im vergangenen Sommer konnten die Seelzer im Freibad Leinhausen trainieren. Nach einer Pause sind sie nun seit Ende März im Hallenbad in Altwarmbüchen im Wasser. Das Training sei allerdings durch die derzeitigen Vorgaben sehr eingeschränkt. „Wichtige Rettungsübungen, wie das Abschleppen, sind überhaupt nicht möglich, da sich die Schwimmer nicht berühren dürfen“, erklärt der technische Leiter. Trotzdem sei das gesamte Team erleichtert, dass überhaupt ein Training möglich sei.

Die Seelzer ehrenamtlichen DLRG-Rettungsschwimmer helfen auch am Wietzesee. Quelle: privat

Auch an Nord- und Ostsee aktiv

Insgesamt 15 aktive Rettungsschwimmer werden von der Seelzer Ortsgruppe gestellt. Ihre Einsätze koordiniert die DLRG Hannover für die Seen in der Umgebung. Für Einsätze an der Nord- und Ostseeküste, so Harmsen, müssen sich die Rettungsschwimmer über den Bundesverband Bad Nenndorf bewerben. Dabei sei es sogar möglich, einen Wunschort anzugeben. Die Ehrenamtlichen werden mit Fahrtkosten, einer Unterkunft sowie einer Tagespauschale für Verpflegung unterstützt.

Noch ist die Kristalltherme geschlossen - die Mitglieder des DLRG-Ortsvereins hoffen auf eine baldige Öffnung. Quelle: Heike Baake

So viel kostet die Mitgliedschaft Die Mitgliedsbeiträge für Kinder und Jugendliche liegen bei 26 Euro jährlich, für Erwachsene bei 42 Euro und für Familien bei 68 Euro. Als Familie zählen zwei Erwachsene und alle zur Familie gehörenden Kinder bis einschließlich 17 Jahre – ab ihrem 18. Lebensjahr zahlen sie den Beitrag für Erwachsene. Mitglieder aller Altersgruppen können dafür bis zu zweimal wöchentlich trainieren. Ausnahmen bilden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und die dadurch geschlossene Kristalltherme. Die 1950 gegründete Ortsgruppe zählt derzeit insgesamt 407 Mitglieder. Weitere Informationen sind auf der Homepage unter seelze.dlrg.de zu finden. Interessenten können sich aber auch per E-Mail unter info@seelze.dlrg.de an den Verein wenden.

Sorge um Nachwuchs

Das gesamte Angebot der DLRG-Ortsgruppe ist sehr umfangreich: Eltern mit Kleinkindern kommen zu ersten Erlebnissen im Wasser, ältere Kinder lernen das Schwimmen und können vom Seepferdchen über die Jugendschwimmabzeichen bis zum Rettungsschwimmer ausgebildet werden. Unabhängig von der Corona-Pandemie habe das Interesse am Schwimmen in den vergangenen Jahren nachgelassen, berichtet der Vorsitzende Carsten Kretschmann. Verantwortlich seien dafür die langen Wartezeiten. Während der Ortsverein früher im Seelzer Sportbad die ganze Halle zu Trainingszwecken zur Verfügung hatte, seien die Kapazitäten in der heutigen Kristalltherme auf wenige Bahnen reduziert. Dafür sei auch der Rückgang der Mitgliederzahlen verantwortlich. „Früher waren wir mal die größte Ortsgruppe in Hannover“, erinnert sich der Vorsitzende.

Kretschmann sowie seine Vorstandskollegen Uwe Janßen, zweiter Vorsitzender, und Harmsen sorgen sich derzeit um den Schwimmnachwuchs. Nur vier Wochen waren die Bäder im vergangenen Jahr geöffnet, erzählen sie. Als die Kinder sich gerade eingewöhnt hatten, wurden sie wieder geschlossen. Einen Schwimmkurs für einen Zeitraum von mehreren Monaten zu unterbrechen, sei gerade für Anfänger sehr problematisch.

Zeit für eine Renovierung

Erleichtert zeigt sich der Vorstand darüber, dass es während der Corona-Pandemie bisher zu keinen Kündigungen kam und alle Mitglieder dem Verein die Treue hielten. Bedauerlich sei es jedoch, dass das Vereinsleben seit fast anderthalb Jahren nicht stattfinden könne. „Vereinsmeisterschaften und das gesellige Beisammensein sind komplett weggefallen“, berichtet Kretschmann. Besonders Kinder, denen die Teilnahme an Meisterschaften große Freude bereite, würden darunter leiden. Während alle Vereinsschwimmer nun auf das Ende der Pandemie und die Öffnung der Schwimmbäder warten, nutzt der Vorstand die Zeit und renoviert die Räumlichkeiten des Vereins.

Von Heike Baake