Seelze

Am Sonnabend haben sich die Mitglieder des DLRG-Ortsvereins zur Hauptversammlung getroffen und einen neuen Vorstand gewählt. Im Vereinshaus kamen rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, um ihre Stimme abzugeben, auch für die Wahl des Jugendvorstandes. Darüber hinaus wurden zahlreiche Ehrungen vorgenommen, bei denen langjährige Mitgliedschaft und Engagement gewürdigt wurden.

Werner Bode und Monika Paul werden für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Quelle: DLRG Ortsverein

Förderung der Nachwuchsschwimmer

Für die nächsten drei Jahre steht nun ein neuer Vorstand an der Spitze des Ortsvereins. Andreas Harmsen wurde als erster Vorsitzender gewählt und tritt damit die Nachfolge von Carsten Kretschmann an, der nach 22 Jahren sein Amt niederlegte. „In Zukunft wollen wir die Nachwuchsschwimmer noch mehr in das Retten und den Wachdienst einbinden“, erklärt Harmsen. Das sei ein vorrangiges Ziel und solle vorangebracht werden.

Bei seiner Arbeit wird Harmsen zukünftig durch seine Vorstandskolleginnen und -kollegen unterstützt. Dazu gehören Jonas Erben, zweiter Vorsitzender, Claudia Lau, Kassenwartin, Lars Lau, stellvertretender Kassenwart, Cassandra Nack und Hannah Mußmann, Öffentlichkeitsarbeit, Andreas Harmsen in Doppelfunktion mit Nils Hoffmann, Technische Leitung, sowie Marco Weide, Adrian Nack und Norman Riedel als Beisitzer. Als erste Vorsitzende des Jugendvorstandes wurde Hannah Mellich gewählt.

Das Training der Schwimmer läuft wieder im normalen Betrieb in der Kristalltherme. Für die Rettungsschwimmer beginnt die Saison zu den Ostertagen – sie können sich jetzt für Einsätze in der Region oder auch an den Küsten bewerben. Auch Schwimmkurse für Anfänger werden regelmäßig angeboten. „Die Warteliste ist allerdings immer noch sehr lang“, sagt der erste Vorsitzende.