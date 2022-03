Seelze

Die Drogeriekette dm schließt zum Jahresende die Filiale an der Hannoverschen Straße 81-83 in Seelze. „Wir sind stets auf der Suche nach geeigneten Objekten, die unseren Ansprüchen an ein familiengerechtes Einkaufserlebnis gerecht werden“, berichtet Marcel Muschter, dm-Gebietsverantwortlicher. Einen solchen Standort habe man an der Havelser Straße 2-10 in Garbsen gefunden. Dort wurde der Markt bereits im März 2021 eröffnet.

Nachmieter ungewiss

Wer die Räumlichkeiten in der Nachfolge des Drogeriemarktes übernimmt, ist derzeit noch unklar. Die Vermietung der Ladenfläche in Seelzes Fachmarktzentrum läuft über das Seelzer Immobilienunternehmen Rosenhof. „Uns liegt bereits eine Anfrage des Unternehmens Woolworth vor, der Vertrag ist allerdings noch nicht unterzeichnet“, sagt Midia Korbane, Mitarbeiterin des Immobilienunternehmens.