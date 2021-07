Letter

Der DRK-Ortsverband Letter soll den Betrieb der Seniorentagesstätte an der Pestalozzistraße in Letter übernehmen. So steht es in einer von der Stadt erarbeiteten Beschlussvorlage, die dem Ortsrat Letter, dem Ausschuss für Bildung und Freizeit und dem Rat der Stadt vorgelegt werden soll.

SoVD kündigt Vertrag

Die Seniorentagesstätte war bislang vom Sozialverband Deutschland (SoVD), Ortsgruppe Letter, betrieben und verwaltet worden. „Doch dieser Vertrag wurde zum 31. Dezember 2020 seitens des Sozialverbands gekündigt“, sagt Andrea Kaemmerer, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Freizeit im Seelzer Rathaus. Zunächst sah es jedoch nicht so aus, als würde sich unter den Nutzern der Tagesstätte ein neuer Betreiber finden lassen (siehe Kasten). Aus diesem Grund hatte die Stadt im Frühjahr die Vereine in Letter angeschrieben und deren Interesse an der Übernahme der Leitung der Einrichtung abgefragt. Nach Auskunft von Andrea Kaemmerer ist der DRK-Ortsverband Letter der einzige Verein gewesen, der sich bis zum Ende der Frist am 25. April dazu bereit erklärt hat.

DRK zeigt Interesse an Übernahme

Stadtverwaltung und Rotes Kreuz haben daraufhin einen Entwurf erarbeitet, der nun den städtischen Gremien vorgelegt werden soll. Parallel dazu ist Letters Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth über die Pläne in Kenntnis gesetzt worden.

In der Beschlussvorlage schlägt die Verwaltung vor, dem DRK-Ortsverband Letter den Betrieb der Seniorentagesstätte Letter zu übergeben. Die Laufzeit des Vertrags soll demnach am 1. Oktober beginnen und auf Wunsch des DRK zunächst auf zwei Jahre begrenzt sein. Sie soll sich aber jeweils um ein Jahr verlängern, sofern keine Kündigung erfolgt. Der Vertrag sieht zudem vor, dass die Stadt Seelze eine Anschubfinanzierung in Höhe von 3.000 Euro zur Verfügung stellt. Darüber hinaus soll das DRK einen jährlichen Zuschuss in Höhe von zunächst 10.000 Euro erhalten. „Dieser Zuschuss wird dann angepasst, wenn sich zeigen sollte, dass die Höhe der Zahlung zu einem größeren jährlichen Überschuss führt oder wenn die Kosten durch die Einnahmen und den Zuschuss nicht gedeckt werden können“, sagt Kaemmerer. Das Budget soll entsprechend jährlich geprüft und angepasst werden.

Zusätzlich stelle die Verwaltung dem Roten Kreuz ein Programm zur Verfügung, mit dem die Belegung der Räume online erfolgen kann. Grundsätzlich solle sich die Nutzung der Tagesstätte im bisherigen Rahmen bewegen, sodass die Räume als Gemeinschaftsanlage allen örtlichen Vereinen – insbesondere Seniorenorganisationen – zur Verfügung stehen.

Ortsrat hatte Tagesstätte übernehmen wollen Letters Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth hatte Anfang Dezember vergangenen Jahres darauf hingewiesen, dass ein Träger für die Seniorentagesstätte an der Pestalozzistraße dringend benötigt wird. Notfalls könne der Ortsrat die Einrichtung, die 1987 den Betrieb aufgenommen hatte, übernehmen und so den Bestand sichern, hatte Hackbarth vorgeschlagen. Der Ortsverband Letter des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) habe die Trägerschaft abgegeben, nachdem er keinen neuen Vorstand gefunden hatte, sagte der Ortsbürgermeister. Eine andere Organisation sei nicht gefunden worden, die den Betrieb weiterführen wolle. Auch die Gründung eines neuen Trägervereins sei im Gespräch gewesen, der sich aus den in der Tagesstätte vertretenen Vereinen und Verbänden hätte bilden können. Zwar habe es durchaus Interesse an einem derartigen Verein gegeben. Gleichzeitig sei aber niemand bereit gewesen, diesen Verein zu gründen oder zu führen. Auf Skepsis beim Ortsbürgermeister stieß die Idee des Letteraners Horst-Günther Sowa, der mit einer „Stiftung Seniorenforum Letter“ die Tagesstätte übernehmen wollte. Denn der Stiftungsgründer habe weder mit dem Ortsrat noch den in der Seniorenarbeit aktiven Vereinen und Verbänden in Letter gesprochen, bemängelte Hackbarth. tom

Sanierung während der Pandemie

Die Zeit der Corona-Pandemie, in der die Seniorentagesstätte aufgrund der angeordneten Kontaktverbote nicht genutzt werden konnte, hat die Stadt für Sanierungsarbeiten an dem Gebäude genutzt. Nach Auskunft von Stadtsprecher Carsten Fricke erfolgt aktuell ein Umbau des Eingangsbereichs, um einen barrierefreien Zugang zum Sportbereich der angrenzenden Brüder-Grimm-Schule zu ermöglichen.

