Seelze

Am 17. März, einem Dienstag, schlossen die kleine und die große Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) im Weizenkamp, die zusammen 30 Plätze für Tagesgäste anbieten. Inzwischen liegt die Schließung aufgrund der Corona-Verordnungen zwölf Wochen zurück. Jetzt kündigen die DRK-Pflegedienste in der Region Hannover erste Öffnungen für Seelze an.

Ab Montag, 8. Juni, ist die Einrichtung am Weizenkamp wieder für Tagesgäste geöffnet. „Allerdings dürfen wir erst einmal nur 50 Prozent, also maximal 15 Menschen, zeitgleich betreuen“, erläutert Irene Banmann-Meyer, Bereichsleiterin der DRK-Tagespflegen.

Anzeige

Individuelles Hygienekonzept für DRK-Tagespflege

Vor der Wiedereröffnung wurden für jede Einrichtung individuelle Hygienekonzepte erstellt. Für die Entscheidung, wer einen Platz bekommen kann, haben die jeweiligen Einrichtungsleitungen eigene Kriterien entwickelt. Vorrangig werden ältere pflegebedürftige Menschen und welche mit Behinderungen aufgenommen. Jedenfalls, wenn deren pflegende Angehörige in wichtiger Funktion für einen Betrieb oder in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig sind. Darüber hinaus werden auch diejenigen berücksichtigt, für die fehlende Tagespflegebetreuung aufgrund des hohen Pflege- und Betreuungsaufwands eine gesundheitliche Schädigung zur Folge hätte.

Weitere HAZ+ Artikel

Seelzes Einrichtungsleiterin Yvonne Friedrich und Team freuen sich jedenfalls auf den Start. „Wir haben die Gäste wirklich sehr vermisst“, sagt sie. Auch wenn sie noch nicht wieder jeden begrüßen kann. Für Gäste, die Seelzes DRK-Tagespflege weder besuchen können noch möchten, besteht die Möglichkeit einer Einzelbetreuung durch die DRK-Sozialstationen vor Ort.

AWO-Tagespflege möchte am 1. Juli weitermachen

Auch im AWO-Seniorenzentrum Alter Krug an der Hannoverschen Straße rüstet man sich für die Öffnung der Tagespflege, die zehn Gäste pro Tag betreuen kann. Pflegedienstleiterin Claudia Haas feilt mit Hochdruck am Konzept und peilt den 1. Juli als Tag der Wiedereröffnung an. „Ob wir unsere Vorstellung tatsächlich so umsetzen können, steht noch nicht fest“, sagt Haas. Im AWO-Seniorenzentrum möchte man das Angebot aber schnellstmöglich wieder anbieten können.

Die Tagespflege des Häuslichen Pflegedienstes in Wunstorf hat ihren Sitz in der Hannoverschen Straße 41a, unweit des Obentraut-Denkmals. Auch dort hoffen Mitarbeiter und Tagesgäste, dass man sich Anfang Juli wiedersehen kann. Chefin Antje Kafke wird die Entscheidung nach dem 15. Juni fällen und dann alle Gäste zeitnah über die Modalitäten informieren, wie Mitarbeiterin Verena Taulien berichtet.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde