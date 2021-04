Seelze

Geht es nach den Plänen der Stadt Seelze, sollen die Schülerinnen und Schüler an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule ab dem Schuljahr 2023/24 auch eine gymnasiale Oberstufe besuchen und somit auch ihr Abitur ablegen können. Bereits 2018 hatte der Rat der Stadt Seelze dafür gestimmt, anschließend waren entsprechende Anträge ausgearbeitet worden. Doch noch immer ist unklar, ob dieses Vorhaben auch konkret in die Tat umgesetzt werden wird.

Denn das Regionale Landesamt für Schule und Bildung in Hannover (RLSB) hatte einen Antrag der Stadt Seelze im vergangenen Sommer zurückgestellt. Der Grund: Bislang konnte die Stadt noch nicht sicher sagen, wie sich die Schülerzahlen entwickeln würden. Zudem war nicht ausreichend begründet worden, welche Auswirkungen eine Oberstufe an der IGS auf die Schullandschaft in Seelze insgesamt haben würden.

Die Stadt Seelze hat nachgelegt und in einem Statement an das Land Niedersachsen erneut Argumente für die Jahrgänge 11, 12 und 13 an der IGS gesammelt – auch mit konkreten Prognosen für die Schülerzahlen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Seit wann gibt es die IGS in Seelze?

Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule ist zum Schuljahr 2017/18 im Schulzentrum Seelze gegründet worden. Perspektivisch soll sie das Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) in Letter entlasten. Die Schule wird jahrgangsweise aufgebaut – derzeit werden dort die Jahrgänge 5 bis 8 unterrichtet. Die IGS löst die bestehende Hauptschule (Geschwister-Scholl-Schule) und die Realschule (Humbolt-Schule) ab. Sie laufen zum 31. Juli 2021 und 31. Juli 2022 aus.

Wie viele Schüler zählt die Schule aktuell?

Derzeit werden in den Jahrgängen 5 bis 8 insgesamt 566 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Diese Zahl soll sich mit dem Wachstum der Schule erhöhen. Für das Schuljahr 2022/23 rechnet die Stadt Seelze mit 820 Schülerinnen und Schülern in den Jahrgängen 5 bis 10. Käme eine Oberstufe hinzu, würde die Zahl ab dem Schuljahr 2025/26 auf mehr als 1000 steigen.

Wie entwickeln sich parallel die Schülerzahlen am GBG in Letter?

Das Gymnasium ist die größte Schule im Seelzer Stadtgebiet. Es zählt derzeit 1314 Schülerinnen und Schüler. Schon in den vergangenen Jahr waren die Jahrgänge teilweise sieben- und achtzügig. Die Schülerzahlen steigen zum einen wegen der Rückkehr zu G9, zum anderen aber auch wegen steigender Bevölkerungszahlen. Deshalb wird das Schulgebäude erweitert.

Ab dem Schuljahr 2026/27 lässt sich aktuellen Prognosen zufolge ein besonders hoher Anstieg verzeichnen. Dann könnte die Schule mehr als 1600 Schülerinnen und Schüler zählen. Kämen dann noch die Jugendlichen von der IGS dazu, die – sollte es in Seelze keine Oberstufe geben – auch Abitur machen wollen, würde die Zahl um weitere knapp 100 Schülerinnen und Schüler steigen. Das sprenge Angaben der Stadt zufolge die Kapazitäten am Standort Letter. Auch deshalb sei eine Oberstufe an der IGS am Standort Seelze notwendig.

Das GBG in Letter wird erweitert: Während des Umbaus werden die Schülerinnen und Schüler in einem Modulgebäude bestehend aus insgesamt 79 Containern unterrichtet. Quelle: Curdt Blumenthal (Archiv)

Rechnet sich die Oberstufe langfristig?

Das Gymnasium ist Angaben der Stadt Seelze zufolge seit Jahrzehnten eine stabile Schulform in Seelze. Mehr als 50 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler würden sich nach der vierten Klasse dafür entscheiden. Tendenz steigend. Schon jetzt ist die Oberstufe in Letter sechs- bis achtzügig. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich diese Zahl auch aufgrund steigender Bevölkerungszahlen erhöht. Deshalb strebe man mit einer Oberstufe auch an der IGS eine dauerhafte Lösung an.

Zudem sollten die Schülerinnen und Schüler an der IGS einen „ungebrochenen Weg zum Abitur“ haben. Die Gesamtschule biete dadurch eine Verlässlichkeit, dass der Bildungsweg auch nach der zehnten Klasse fortgesetzt werden könne. Die Stadt räumt allerdings ein, dass für eine Oberstufe an der IGS derzeit nur vorsichtige Prognosen gemacht werden können. Möglich seien bis zum Jahr 2031 Jahrgangsgrößen zwischen 60 und 90 Schülerinnen und Schülern.

Was schließt die Verwaltung aus diesen Entwicklungen?

Im Kern der Stellungnahme an das Land steht das Argument, dass das Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) in Letter durch eine Erweiterung der IGS in Seelze nicht gefährdet ist. Im Gegenteil: „Zwei voll leistungsfähige Schulen sind wichtig für eine gesunde Infrastruktur in den Stadtteilen Seelze und Letter“, argumentiert die Verwaltung. So würden sich die Schüler ausgewogen auf beide Stadtteile verteilen. Möglich sei das auch durch eine gute Anbindung beider Schulen an den Nahverkehr.

Von Linda Tonn