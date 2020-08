Seelze

Schwimmen will gelernt sein. Gerade wenn die Menschen so dicht am Wasser leben wie in Seelze. Das Baden in der nahen Leine und in dem 1916/17 fertiggestellten Lindener Zweigkanal aber barg schon immer Gefahren. Darum lernten die Seelzer früher häufig in den seinerzeit in Ausweichbuchten angelegten Kanalbadeanstalten in Letter, Seelze und Lohnde, den Kopf über Wasser zu halten. Wie das vor sich ging, berichten Zeitgenossen.

Walter Struß begann mit „Hundepaddeln“

Der 81-jährige Walter Struß aus Letter denkt gern an seine ersten Schwimmversuche in den Fünfzigerjahren zurück. Es war mehr ein „Hundepaddeln“, das er einst in Letters Kanalbadeanstalt übte. Heute befindet sich das Jugendzentrum auf dem Gelände an der Klöcknerstraße. „Früher fuhr man nicht in den Urlaub, sondern verbrachte die Sommerferien im Freibad. Wir haben da sozusagen gelebt“, berichtet Struß. Mit Schülern der Brüder-Grimm-Schule in Letter ging es im Winter zum Lehrgang ins Goseriedebad nach Hannover, heute Standort der Kestnergesellschaft. Die Volksschule verließ Struß mit dem Freischwimmer, bei der Bundeswehr qualifizierte er sich zum Rettungsschwimmer und machte den DLRG-Leistungsschein. Er erinnert sich, dass auf dem Kanal damals Dampfschiffe unterwegs, die – meist mit Kohle beladen – zum Lindener Hafen schipperten. „Da sind wir drauf gesprungen und haben uns ein Stück mitnehmen lassen. So konnten wir zwischen Letter und Lohnde pendeln – obwohl das natürlich verboten war.“ Weil die Schiffsrümpfe mit Teer bestrichen waren, erkannte man die jungen Entererer an den schwarzen Streifen auf den nackten Beinen. Aber sie hatten eine findige Idee: Sie tauchten nach Ton, mit dem der Kanal abgedichtet war, und rubbelten damit die Beine ab.

Gerhard Biester liebte große Sprünge

Gerhard Biester (79) wurde in Lathwehren groß und machte sich mit seinen Freunden im Sommer regelmäßig zum Seelzer Kanalbad auf. „Wir haben unsere Räder unter der Brücke versteckt. Dann sind wir vom südlichen Ufer zur Kanalbadeanstalt rüber geschwommen, um den Eintritt zu sparen“, erinnert er sich. „Man sprang von Holzgestellen, dem Einer und dem Dreier in der Anstalt – später dann unerlaubter Weise auch von der Kanalbrücke.“ Sieben Meter ging es vom Geländer in die Tiefe, zwölf Meter waren es vom Bogen der Brücke, wie Biester von einer typischen Mutprobe aus den Fünfzigerjahren berichtet. Im Rahmen einer preiswerten Ferienfreizeit, die das Haus der Jugend anbot, konnte er an die Ostsee nach Scharbeutz reisen. „Da machte ich meinen DLRG-Grund- und später auch Leistungsschein“, sagt der 79-Jährige, der damals noch keine 14 Jahre alt war. Dann ging es in die Lehre und später nach Neustadt-Mariensee, wo er rund vier Jahrzehnte mit der Gastwirtschaft Zur Klosterglocke, erfolgreich war.

Ute Pingel zahlte mit Pfennig-Scheinen

Die gebürtige Seelzerin Ute Pingel (77) kann sich an den Eintritt im Seelzer Kanalbad gut erinnern: „Ich musste einen Zehn-Pfennig-Schein und einen Fünf-Pfennig-Schein mitnehmen. Das war für damalige Verhältnisse nicht billig.“ Als Grundschülerin brachte sie sich das Schwimmen selber bei. „Meine Nachbarin Elinor Fechner und ich beschlossen dann, unseren Fahrtenschwimmer zu machen.“ Doch Elinor schubste sie vom Drei-Meter-Brett. „Darüber war ich so sauer, dass ich auch noch genug Energie für das Totenkopf-Abzeichen gehabt hätte.“ Das Fahrtenabzeichen nähte ihre Mutter an den Badeanzug. Geselligkeit kam im Seelzer Kanalbad nicht zu kurz. „Wir saßen oft zusammen auf der Decke von Rolf Hoppe, den mochten wir alle“, berichtet Pingel. Bis heute kommt sie gern an den Platz zurück, wo inzwischen Seelzes Yachthafen und Restaurant zu finden sind.

Viel Betrieb an sonnigen Sonntagen

Bis zum Zweiten Weltkrieg befand sich auch in Lohnde ein Kanalbad, in dem an sonnigen Sonntagnachmittagen besonders viel Betrieb geherrscht haben soll, wie Lehrer Friedrich Heine in einem Manuskript von 1965 berichtet. „Die Überwachung des Betriebs hatte der Turnverein Lohnde übernommen und ließ durch schwimmkundige Mitglieder die Aufsicht ausüben“, schreibt Heine.

Tanja Schulz mag die Junkernwiese und den Atlantik

Tanja Schulz aus Letter, Jahrgang 1971, hat die Kanalbadeanstalten nicht mehr erlebt. Sie verbindet aber schöne Erlebnisse mit dem Seelzer Freibad an der Junkernwiese, das im Juni 1968 eröffnete. Das Freischwimmerabzeichen holte sie sich allerdings in Holm an der Ostsee, Fahrten- und Jugendschwimmer im Hallenbad Letter, der heutigen Qualle. Inzwischen hat sich Schulz zum Atlantikfan entwickelt. Die portugiesische Costa Vincentina ist eines ihrer geschätzten Urlaubsziele, allerdings sind dort die Wellen nicht ohne. Deshalb ist regelmäßiges Training angesagt, damit die Kondition für ein paar Kilometer im Freiwasser reicht.

DLRG gibt Tipps

Früher wie heute sind das systematische Schwimmenlernen und ein regelmäßiges Training wichtig. Darauf weist die DLRG hin, die in diesem Sommer schon mehrere tödliche Badeunfälle vermelden musste. DLRG-Sprecher Achim Wiese rät dazu, nur an Badestellen mit Aufsicht ins Wasser zu gehen. „Wir haben ermittelt, dass 90 Prozent der Badetoten in unbewachten Gewässern verunglückt sind“, betont er. In der Stadt Seelze gab es in diesem Jahr glücklicherweise noch keinen Badetoten.

Von Patricia Chadde