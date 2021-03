Seelze

Ostern – ein Familienfest, bei dem sich sonst die Restaurants füllen und meistens eine Reservierung erforderlich ist. In diesem Jahr jedoch müssen die Gastronomen, wie auch schon zu den Weihnachtsfeiertagen, ganz auf den Außer-Haus-Verkauf setzen. Viele von ihnen haben ihre Speisekarte für diese Tage entsprechend erweitert und bieten ihren Kunden besondere Gerichte an. Wer bietet was? Eine Übersicht.

Gegrilltes Lamm und Rinderfilet

Das griechische Restaurant Ikaros II in Letter bietet neben seiner kompletten Speisekarte zu Ostern auch ein Lammgericht an. Das Geschäft laufe am Wochenende ganz gut, so Inhaber Linis Minelas. In der Woche dagegen sei es wesentlich ruhiger und das, so vermutet er, könne an der Konkurrenz der Bringdienste liegen. Einen Fahrer könne er aber in der derzeitigen Situation nicht auch noch einstellen. Öffnungszeiten: montags bis sonntags, 12 bis 15 und 17 bis 21.30 Uhr, Telefon (0511) 4818730.

Die Speisekarte vom italienischen Restaurant IL Sogno in Letter wird für die Ostertage ebenfalls erweitert. Roberto Vocatore bietet seinen Kunden dann auch gegrilltes Lamm, Rinderfilet und Dorade mit Beilagen an. Der Gastronom machte in den vergangenen Wochen die Erfahrung, dass der Außer-Haus-Verkauf auch vom Wetter abhängig ist. „Bei schönem Wetter läuft es besser“, sagt er. Auch außerhalb der Öffnungszeiten nimmt Vocatore telefonische Bestellungen entgegen. Öffnungszeiten: dienstags bis sonnabends, 17 bis 21.30 Uhr, sonntags und Ostermontag 12 bis 15 und 17 bis 21.30 Uhr, Telefon(0511) 40069747.

Rotbarschfilet und Garnelen

Auch Sofia Iosifidou hat in ihrem Restaurant Saloniki in Seelze die Speisekarte zu Ostern um Lammbraten erweitert. „Auf alle Hauptgericht gewähren wir weiterhin einen Rabatt von 10 Prozent“, verspricht die Gastronomin. Wer mag, kann sich die Bestellung sogar auch nach Hause liefern lassen. Öffnungszeiten: montags bis sonntags, 11 bis 22 Uhr, Telefon (05137) 125210.

Im Restaurant Hafenblick in Seelze können die Kunden an Karfreitag zwischen Rotbarschfilet und Garnelen wählen. An den Ostertagen wird die Speisekarte um Lammkeule und Kalbsbraten erweitert. Alle Gerichte werden mit Beilagen angeboten und auf Wunsch auch ausgeliefert. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags, 11 bis 20 Uhr, beide Osterfeiertage von 11 bis 15 Uhr, Telefon (05137) 4833.

Engin Sahin vom Restaurant Hafenblick setzt auf Außer-Haus-Verkauf und neue Konzepte. Quelle: Sandra Remmer/Archiv

Markus Bachhausen vom Restaurant Flügels in Seelze bietet seinen Kunden zu Ostern zusätzlich Rinderbraten und -roulade sowie Zanderfilet und Schweinegeschnetzeltes mit Beilagen an. Der Außer-Haus-Verkauf, so der Gastronom, würde gut angenommen. Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags, 12 bis 15 Uhr, sonnabends und sonntags, 12 bis 19 Uhr, Karfreitag bis Ostermontag, 12 bis 18 Uhr, Telefon (05137) 937937.

Lammkarree und Wildschweinbraten

Auch bei den Bürgerstuben in Seelze laufen bereits die Planungen für die Ostertage. Dort wird neben der normalen Speisekarte zusätzlich Lammkarree, Züricher Geschnetzeltes sowie gefülltes Hähnchenbrustfilet als Menü mit Vor- und Nachspeise angeboten. Inhaber Marco Rash freut sich, dass der Außer-Haus-Verkauf gut angenommen wird. Trotzdem, so sagt er, wünsche er sich eine baldige Normalität zurück. Öffnungszeiten: montags bis sonntags, 14 bis 20 Uhr, Telefon (05137) 6646

Maria und Galalou Abdessatar wollen die Kunden ihres griechischen Restaurants Palast in Lohnde zu Ostern mit Lammspieß, Wildschweinbraten und Zanderfilet mit Beilagen überraschen. „Auch am Ostermontag haben wir geöffnet“, verspricht Abdessatar. Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags und Ostermontag, 12 bis 14 und 17 bis 21 Uhr, Telefon (05137) 92874.

Diese Restaurants bieten ebenfalls einen Außer-Haus-Verkauf an Letter Burger: montags bis sonntags, 12 bis 22 Uhr, Telefon (0511) 40068008 Balkangrill, Letter: täglich von 17 bis 21 Uhr, Telefon (0511) 402355 Hellas, Letter: montags bis freitags, 17 bis 21 Uhr, samstags und sonntags, 12 bis 21 Uhr, Telefon (0511) 47372977 Ufra Lezzet, Seelze: montags bis sonntags, 11 bis 22 Uhr, Telefon (05137) 9377950 El Torero, Harenberg: dienstags bis sonntags, 17 bis 20.30 Uhr, Telefon (05137) 9818670 Da Carmelo, Gümmer: dienstags bis samstags, 11 bis 14.30 Uhr und sonntags 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Telefon (05137) 125999 Jannis, Dedensen: täglich außer dienstags, ab 17 Uhr, sonntags 12 bis 21 Uhr, Telefon (05031) 7039256 Sollte Ihr Restaurant hier nicht aufgeführt sein, dann teilen Sie bitte Ihre Öffnungszeiten oder Ihr Osterangebot per E-Mail an seelze@haz.de mit.

Von Heike Baake