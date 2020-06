Lohnde

Manege frei für das kreative Sommer-Kunst-Camp von Seelzes städtischem Kulturbüro: In diesem Jahr sind Kinder zu einer spannenden künstlerischen Entdeckungsreise eingeladen und können mitmachen, wenn sie zwischen acht und elf Jahre alt sind. Los geht es am 18. August. Dann startet die Tour durch verschiedene Epochen und wird den Kindern inspirierende Begegnungen mit Mammuts, Drachen und Hieroglyphen ermöglichen. Bis einschließlich 22. August läuft die Aktion wieder in Lohnde.

Jeden Tag eine neue Entdeckung machen

„Als Forscher begeben wir uns auf eine Zeitreise und landen jeden Tag in einer anderen, aufregenden Epoche“, sagte Kulturpädagogin Irene Cholewinski und macht Lust auf mehr. Es ist bereits die siebte Auflage des beliebten Sommer-Kunst-Camps. „Wie es unter echten Forschern üblich ist, wird ein Reisebericht verfasst.“ Allerdings gab es zu Mammuts Zeiten natürlich noch keine Fotoapparate. Deshalb werden die junge Entdecker Materialien nutzen, die in der jeweiligen Epoche zur Verfügung standen, um das Gesehene festzuhalten. „Wir erkunden die Höhlenmalerei in der Steinzeit, dann folgen Ritter. Auch Drachen und andere Ungeheuer des Mittelalters werden in unseren Fokus rücken“, verrät die Organisatorin. Auf Stippvisite zu den Pharaonen nach Ägypten geht es ebenfalls.

Altersgerechte Anleitung und professionelle Unterstützung erhält der Nachwuchs in diesem Jahr wieder durch Künstlerin Janette Zieger und den Maler, Grafiker und Objektkünstler Uwe Albert. Sie geben den jungen Entdeckern Tipps, verraten Tricks und Kniffe und helfen bei der handwerklichen Umsetzung der Einfälle. Dabei werden Farben aus Pflanzen, Kohle und Erde selbst hergestellt. Aber auch das Forschen, Malen und Drucken ist geplant. Auf diese Weise lässt sich ein abwechslungsreicher, kreativer Reisebericht gestalten, der die faszinierenden Entdeckungen widerspiegelt.

Kinder entfalten ihr schöpferisches Potential

Das Konzept des Kunst-Camps wird jeweils an geltende Corona-Hygieneauflagen angepasst. Darüber hinaus wird den Kindern ein Erlebnisraum geboten, um ihr schöpferisches Potenzial zu entfalten und soziale Kompetenzen zu stärken. „Heute arbeiten Kinder eher selten handwerklich, haben aber eine große Freude daran“, sagt Cholewinski. Auch in diesem Jahr sollen die Ergebnisse des Kunst-Camps mit einer Ausstellung präsentiert werden. „Das ist elementarer Bestandteil unseres Konzeptes.“

Das Sommer-Kunst-Camp findet vom 18. bis 22. August täglich von 10 bis 15 Uhr auf dem Bolzplatz neben dem Haus des Verbands Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Seelze-Lohnde an der Lohnder Straße 6 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro. Eine Kostenübernahme über das Bildungs- und Teilhabepaket ist möglich. Anmeldungen nimmt Irene Cholewinski unter Telefon (05137) 828155 oder per E-Mail an irene.cholewinski@stadt-seelze.de entgegen.

Von Patricia Chadde