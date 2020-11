Seelze

Magarita Bonke ist Künstlerin und Galeristin in einer Person. An der Marienstraße betreibt sie eine eigene Galerie, in der ausschließlich ihre Arbeiten zu finden sind. Und die Galerie ist gleichzeitig ihr Atelier, in dem sie malt.

Umzug nach Seelze spart Zeit

Die 37-Jährige hatte zuvor ihre Räume fünf Jahre lang an der Melanchthonstraße in Hannover. Seit etwa zwei Jahren arbeitet sie in Seelze, wo sie auch wohnt. „Damit habe ich jeden Tag viel Zeit gewonnen, denn eineinhalb Stunden habe ich sonst für die Hin- und Rückfahrt gebraucht“, sagt sie. Jetzt entstehen an der Marienstraße ihre Bilder und sie lebt von ihrer Kunst. „Ich male alles selbst“, sagt die Künstlerin. Tatsächlich sind ihre Räumlichkeiten eher Malwerkstatt als Galerie, auch wenn sie die Vermarktung ihrer Bilder selbst übernommen hat.

Anzeige

Bilder werden überwiegend per Internet verkauft

„Am meisten verkaufe ich online, in alle Welt“, sagt sie. Viele Bilder habe sie nach Italien und Belgien verschickt. Sie habe Arbeiten bei Auktionen versteigern lassen und sei auch auf Ausstellungen vertreten gewesen. Nur gelegentlich würden Kunden nach Vereinbarung persönlich vorbeikommen. Für Bonke ist das eine ideale Lösung, weil sie so ungestört arbeiten kann. Nach eigenen Angaben verkauft sie rund 720 Bilder im Jahr. In sieben Jahren sei sie somit auf rund 5040 verkaufte Arbeiten gekommen. Ihre Bilder kosten ab etwa 200 Euro. Für einige Werke müssen die Käufer aber auch ein paar Tausend Euro zahlen.

Margarita Bonke verkauft ihre Arbeiten überwiegend über ihre Homepage. Quelle: Thomas Tschörner

Malerin wendet verschiedene Techniken an

In Seelze entstehen Arbeiten vom DIN-A4-Format bis zu einer Größe von zwei mal zwei Metern. Auf eine Technik ist die Malerin nicht festgelegt. Neben Acryl und Öl verwendet sie auch Pastell- und Aquarellfarben sowie Mischtechniken. Bonke malt realistisch und abstrakt. Ihre Arbeitsweise ist dabei stets gleich. „Ich schaue auf das Blatt und finde die Komposition.“ Die Spontanität ist ihr wichtig. Die Bilder müssten aus der Seele kommen. „Ich will frei sein“, sagt sie zu ihrer Arbeitsweise. Deshalb male sie sofort, ohne etwas vorzuzeichnen.

Zur Galerie Malerin Margarita Bonke betreibt ihre eigene Galerie und vermarktet ihre Arbeiten selbst. Den größten Teil der Bilder verkauft sie online.

Dabei entstehen Porträts, Landschaften und Teile ebenso wie erotische Motive oder auch ein Don Quijote. „Ich habe viele Sammler“, sagt sie. Die meisten seien auf bestimmte Themen spezialisiert, würden etwa Erotica oder Tierbilder sammeln. „Landschaften verkaufe ich dagegen nicht so oft.“ Wichtig ist der Künstlerin, dass sie zu jedem Bild auch ein Zertifikat ausstellt. Auf diesem bescheinigt sie, es selbst gemalt zu haben und macht unter anderem Angaben zu Titel, Größe und Material. Neben Gemälden fertigt Bonke auch Zeichnungen und kleine Skulpturen.

Über Umwege zur Kunst gekommen

Die in Omsk ( Sibirien) geborene Malerin lebt seit zwölf Jahren in Deutschland. Sie studierte in Russland zunächst Wirtschaft und Buchhaltung an der Uni. Dann lernte sie zwei Jahre an einer Kunstschule. Mit ihrem Mann Andrej, der bereits mit 16 Jahren nach Deutschland kam und sie bei einem Besuch der alten Heimat in Russland kennenlernte, kam sie schließlich nach Seelze.

Quelle: Thomas Tschörner

Künstlerin legt auch Karten

Seit ihrer Kindheit legt Margarita Bonke auch Karten. Damals waren das Spielkarten. Schon ihre Urgroßmutter war eine Kartenlegerin, auch wenn sie die selbst nicht mehr kennenlernen konnte. In Deutschland beschäftigte sie sich dann mit Tarotkarten, besuchte viele Kurse und las Bücher. „Das war ein schwerer Weg“, sagt sie.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Bei wichtigen Fragen des Lebens können die Karten eine Entscheidungshilfe sein oder Möglichkeiten aufzeigen, ist sie sich sicher. Gefragt sei vor allem Rat in Sachen Liebe, Finanzen und Beruf. „Es sind viele Wege vorhanden, man muss aber wählen.“ Nur Fragen zu Gesundheit lehnt sie ab. „Das kann auch schaden.“

Von Thomas Tschörner