„Bank- und Schulterdrücken machen mir am meisten Spaß“, sagt Theo Brokering (16) mit Blick auf die selbst gebaute Hantelbank. Normalerweise besucht er mit seinem Freund Levin Nordmann (17) viermal in der Woche ein Fitnessstudio. Da dies derzeit jedoch aufgrund des Teil-Lockdowns nicht möglich ist, haben die Freunde nach einer Alternative gesucht. Ein Dachunterstand im Garten der Familie Brokering bot den geeigneten Platz, um ein kleines Fitnessstudio einzurichten.

Mit viel Kreativität und handwerklichem Geschick haben sich die Jugendlichen eine Alternative gebaut, mit der sie nun täglich ihre Muskeln trainieren können – und das „ganz ohne An- und Abfahrtszeiten“.

Während Levin Nordmann fast 60 Kilogramm stemmt, steht ihm sein Freund Theo Brokering unterstützend zur Seite. Quelle: Heike Baake

Aus Beton Gewichte hergestellt

Um ihre Idee zu verwirklichen, griffen die Jugendlichen auf bereits vorhandenes Material zurück. Nicht mehr benötigte Zaunlatten und Bretter kamen zum Einsatz und sorgten gleichzeitig für eine Reduzierung der Kosten. „Insgesamt haben wir bisher 50 Euro ausgegeben“, berichten die Freunde. Das Geld hätten sie in neues Holz, Beton und eine gebrauchte Metallstange investiert. Fast vier Tage Arbeitszeit benötigten die beiden, um ihre Idee vom eigenen Fitnessstudio zu verwirklichen.

Eigens hergestellte Betonscheiben unterstützen als Gewichte das Training. Quelle: Heike Baake

Brokering und Nordmann bauten unter anderem ein großes Holzgestänge, das auf unterschiedlich hohen Stützen eine Ablagemöglichkeit für die Hantelstange bietet. Auch die Gewichte stellten sie selbst her. „Wir haben Beton in verschiedene Eimer gegossen, abgewogen, mit Kaninchendraht versehen und in der Mitte ein Stück von einem Abwasserrohr eingesetzt“, erklärt Nordmann. Dank dieser kreativen Idee können die Freunde nun mit unterschiedlichen Betonscheiben zwischen drei und 28 Kilogramm trainieren.

Vom Bizeps bis zur Wadenmuskel wird alles trainiert

Für die Hantelbank verwendeten die Sportbegeisterten nicht mehr benötigte Zaunlatten und Holzstücke. Und um den Komfort etwas zu erhöhen, kam auch eine ausrangierte Auflage einer Gartenliege zum Einsatz. Trainieren können die beiden nach eigener Aussage alle Muskelgruppen. „Die Brustmuskeln zum Beispiel durch das An- und Absenken der Hantelstange im Liegen auf der Bank“, erklärt Nordmann.

Überhaupt werde die Hantelstange bei fast allen Trainingseinheiten eingesetzt, erzählen sie. So könnten sie auch ein entsprechendes Bizeps-, Schulter- und Wadentraining im Stehen ausführen und darüber hinaus mit dem Einsatz von sogenannten Gerüstböcken die Oberarm- und Brustmuskulatur trainieren.

Theo Brokerin setzt bei seinem täglichen Training auch gern sogenannte Gerüstböcke ein. Quelle: Heike Baake

Demnächst wollen die Freunde noch einen Seilzug installieren, um zusätzlich bestimmte Armmuskeln aufzubauen. Und der Unterstand, unter dem sich das Fitnessstudio befindet, soll eine LED-Beleuchtung erhalten. „Wir haben meistens bis 16 Uhr Schule und kommen oft erst zu unserem Training, wenn es bereits dunkel ist “, erklärt Brokering.

