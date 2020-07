Dedensen

Ein Wespennest auf dem Gelände eines Kindergartens – kann das gut gehen? Die kleinen Insekten sind nicht gerade beliebt, immerhin kann ihr Stich sehr schmerzhaft sein. Und jede Mutter ist besorgt, wenn es rund um den Nachwuchs summt und brummt. Der Kindergarten Buddelburg zeigt nun, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass Wespen in der Nähe von Kindern leben – und zwar ganz ohne Komplikationen. Die 51 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahre kommen bestens mit den Insekten zurecht.

Beispielhaft für andere Einrichtungen

Als Martina Simon, die Leiterin des Kindergartens, das Nest entdeckte, war sie erst einmal besorgt. „Wir haben die Verantwortung für die Kinder, und Wespenstiche sind sehr unangenehm“, sagt sie. Menschen könnten auch allergisch darauf reagieren – und bei einem der Kindergartenkinder liege eine Wespenallergie sogar in der Familie liegen, berichtet sie. Darum ließ sich Simon von Willi Raabe beraten, dem ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten der Region Hannover für das Gebiet der Stadt Seelze. Und gemeinsam wurde ein Weg gefunden, wie Wespen und Kindergartenkinder zusammen ihren Alltag meistern können. „Was hier passiert, ist beispielhaft, und darüber bin ich sehr glücklich“, sagt Raabe.

Im und um das Wespennest herrscht reger Betrieb. Quelle: Heike Baake

Das Wespennest hängt an einer Holzhütte im Außenbereich. Eigentlich sind dort Materialien gelagert, auf deren Benutzung jetzt aber verzichtet wird. Die Hütte ist, entsprechend Raabes Empfehlung, nun mit einem Bauzaun abgegrenzt, sodass die Kinder nicht in ihre direkte Nähe kommen können. Allerdings ist die Spielfläche mit Rasen, Sand und Spielgeräten nicht weit entfernt. „Es wurde aber noch kein Kind bei uns gestochen“, berichtet die Einrichtungsleiterin erfreut. Auf das Essen im Außenbereich werde jedoch weitgehend verzichtet.

Zaun stellt Distanz her

Während die Kinder anfangs noch sehr neugierig waren und öfter zum Zaun kamen, haben sie sich mittlerweile an die Wespen gewöhnt – immerhin haben die Insekten schon im Mai angefangen, ihr Nest zu bauen. Der sechsjährige Jaden weiß genau, wie man sich verhalten muss. „Wir dürfen die Wespen nicht erschrecken, wenn sie auf uns zufliegen“, erzählt er. Auch sei es verboten, nach ihnen zu schlagen, zu treten oder zu boxen.

Offene Trinkgläser vermeiden

Raabe sah seine Aufgabe darin, die Situation in der Einrichtung und den Artenschutz miteinander zu verbinden. Durch die Größe des Außengeländes und der Absperrung mithilfe eines Zaunes konnte er eine Situation schaffen, in der die Tiere sich nicht gestört fühlen. Mehr, so sagt er, könne man nicht tun. Von offenen Trinkgläsern und süßen Esswaren rät er generell allen Einrichtungen in den Sommermonaten ab. Der Naturschutzbeauftragte hat zudem die Erfahrung gemacht, dass Kinder im Kindergartenalter gut zuhören und den Empfehlungen folgen.

Bestimmung der Art ist schwierig

Welche Wespenart sich in dem Nest befindet, kann Raabe nicht genau sagen. „Das könnte ich nur unter einem Mikroskop bestimmen, denn es ist äußerst schwierig zu erkennen“, erklärt er. Sicher sei er aber, dass es sich um eine deutsche Wespe oder eine Mittelwespe handele. Erkennen könne er dies am zapfenförmigen Bau des Nestes und der Lage des Ausflugloches. Beide genannten Arten seien auf Abstand völlig friedlich, versichert der Experte.

Von Heike Baake