Dedensen

Der Mietvertrag für die 160 Quadratmeter große Wohnung im Dedenser Pfarrhaus ist unterschrieben. Pastorin Gundula Rudloff, Kirchenvorstandsvorsitzender Klaus Salein und der Vorsitzende der Lebenshilfe Seelze, Christian Siemers, haben sich am Mittwoch zum Vertragsabschluss getroffen. Demnächst werden in den sieben Räumen der Pfarrhauswohnung Menschen mit Störungen im Autismus-Spektrum im Tagesangebot gefördert. Mit zur Wohnung gehört auch der 500 Quadratmeter große Garten mit Rasenfläche und Baumbestand.

Einnahmequelle für Kirchengemeinde

Nachdem im vergangenen Frühjahr Pastor Gerald Petzold in den Ruhestand gegangen war, suchte der Kirchenvorstand nach neuen rentablen Lösungen für das Pfarrhaus und dessen weiterer Nutzung. Im Gespräch waren unter anderem der Bau eines neuen Gemeindehauses, der Verkauf des alten Pfarrhauses, aber auch die Gründung einer Genossenschaft standen zur Diskussion. „Aus unterschiedlichen Gründen haben wir uns für den Erhalt des alten Pfarrhauses und zur Vermietung der Wohnung entschieden“, erläutert Salein. Für die Kirchengemeinde ist die Mieteinnahme ein gutes Geschäft. Das Geld fließt, so der Kirchenvorstandsvorsitzende, in die Rücklagen für die Erhaltung der Gebäude der Gemeinde.

Die obere Etage des Pfarrhauses hat die Lebenshilfe angemietet. Quelle: Heike Baake

Ziel des Kirchenvorstandes war es, einen Mieter zu finden, der dem diakonischen Gedanken der Kirche entspricht. Deshalb habe man, so Salein, gezielt die Lebenshilfe angesprochen. Die Verantwortlichen der Einrichtung waren schnell überzeugt. „Schade, dass wir davon nicht noch früher erfahren haben. Die Wohnung ist in einem guten Zustand und liegt sehr zentral“, sagt Siemers erfreut.

Einzel- und Gruppenangebote

Die wenigen Renovierungsarbeiten konnten in Absprache bereits vor Vertragsunterzeichnung vorgenommen werden. In den neu gestrichen Räumen soll es auch bald losgehen. Das Team um Thomas Dierssen, Leiter Heilpädagogische Frühförderung und Autismusambulanz der Lebenshilfe, wird dort ab nächster Woche tagsüber Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Autismus-Spektrum-Störungen, einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung mit unterschiedlichen Symptomen, fördern. „Wir arbeiten mit den Menschen dahingehend, dass sie auch erleben, dass es andere mit dieser Störung gibt und sie mit ihnen in Kommunikation treten können“, erläutert Dierssen.

Der größte Raum in der Wohnung soll als Gruppenraum genutzt werden. „Dort leiten wir Gespräche an und bringen sie in Gang, sodass die Teilnehmer von sich erzählen“, berichtet der Heilpädagoge. In den anderen Räumen werden Einzelförderungen angeboten, bei denen es um Themen wie beispielsweise Ängste, depressive Stimmungen und auch mangelndes Selbstwertgefühl geht.

Der große Garten bietet den neuen Mietern viele Möglichkeiten. Quelle: Heike Baake

Außer zwei Badezimmern gehört auch eine große Küche zur Wohnung. „Dort können unsere Mitarbeiter gemeinsam mit ihren Klienten kochen“, sagt Dierssen. Der im Keller eingerichtete Werkraum bietet die Möglichkeit für Arbeiten mit Holz, aber auch Seidenmalerei wird angeboten, und eine Nähmaschine steht zur Verfügung. Mit diesen unterschiedlichen Angeboten könne den Betroffenen die Möglichkeit gegeben werden, ein Hobby für sich zu entdecken, so Dierssen. Das Ziel aller Fördermaßnahmen sei es, den Klienten die Möglichkeit zu geben, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.

Von Heike Baake