Dedensen

„Ich liebe meinen Beruf“, sagt Pastorin Gudrun Gerloff-Kingreen. Ab 1. Juli übernimmt sie vorübergehend die Kirchengemeinde Dedensen/Gümmer, deren Pastorenstelle nach der Pensionierung von Pastor Gerald Petzold vakant ist. Gerloff-Kingreen ist eine sogenannte Springer-Pastorin, sie ist gleichzeitig auch in anderen Gemeinden tätig. Viele Gemeindemitglieder in Dedensen konnten sie bereits im vergangenen Jahr kennenlernen, als sie den Pastor, der aus gesundheitlichen Gründen für zwei Monate ausfiel, vertrat. Dabei, so sagt sie, hätte sie eine wache Gemeinde erlebt, die viele neue Ideen verwirklichen wolle.

Lesen Sie auch Pastor Gerald Petzold ist in den Ruhestand verabschiedet

Gerloff-Kingreen ist seit 35 Jahren als Pastorin tätig. Fast drei Jahrzehnte war sie davon in der Corvinus-Kirchengemeinde in Wunstorf. Anfang 2020 hat sie eine neue Aufgabe im Kirchenkreis übernommen und wird seitdem als Springer-Pastorin eingesetzt. „Ich lerne dadurch viele Gemeinden kennen“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Dedensen soll ein neues Gemeindehaus bekommen

Die Pastorin freut sich auf ihr neues Aufgabengebiet in Dedensen und Gümmer. Außer Gottesdiensten wird sie Trauerfeiern, Trauungen und Beerdigungen übernehmen. Auch für den Bereich der Seelsorge ist sie Ansprechpartnerin, und darüber hinaus wird sie den Kirchenvorstand unterstützen. „Im September konfirmiere ich die Konfirmanden aus beiden Orten“, sagt sie.

Hoffnung auf viele Bewerber

Gerloff-Kingreen wird in der Gemeinde bleiben, bis die vakante Pastorenstelle wieder besetzt ist. Die Kirchengemeinde hofft auf zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber. „Die Stelle ist für 75 Prozent ausgeschrieben“, sagt der Vorsitzende des Kirchenvorstands, Klaus Salein. Die Chance, einen Pastor oder eine Pastorin zu finden, sei wegen mangelnder Nachwuchskräfte eher gering. Trotzdem hoffe man darauf, dass die Stellenbeschreibung, die auch auf der Homepage der Kirchengemeinde zu finden ist, Interessenten im Umland von Hannover anspricht. „Mit wie viel Prozent die Stelle letztendlich besetzt wird, entscheidet sich zu gegebener Zeit anhand der aktuellen Mitgliederzahlen der Kirchengemeinde“, erläutert Salein.

Von Heike Baake