Dedensen

Einen Haufen voller Bauschutt haben Spaziergänger am Freitag in einem Waldstück hinter dem Friedhof in Dedensen gefunden und ihre Entdeckung anschließend der Polizei gemeldet.

Wie ein Sprecher der Polizei Seelze mitteilt, fehlt von dem Umweltsünder bislang jede Spur. In dem Abfall war auch Asbest enthalten – ein Stoff, der für Menschen krebserregend ist. Daher leitete die Polizei Seelze ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet.

Von Sandra Remmer