Dedensen

Rutsche, Hängebrücke und zwei große Holztürme – das neue Spielgerüst des Dorfkindergartens begeistert die kleinen Kletterer. Am Freitag eroberten gleich 15 Kindergartenkinder die Strick- und Holzleitern und bewiesen ihren Mut auf der wackeligen Hängebrücke. Rund 30.000 Euro hat das Gerüst gekostet, das nun offiziell in Betrieb genommen wurde.

Zur Galerie Wer balancieren kann, versucht sich als erstes auf der Hängebrücke. Der Weg nach oben führt über eine Holz- oder Strickleiter. Das neue Gerüst des Dorfkindergartens kommt gut bei den Kindern gut an.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste auf eine kleine Feier mit Eltern verzichtet werden, dennoch fanden einige Mütter den Weg an den Zaun und nahmen mit Abstand an der Eröffnung teil. Auch Imke Thiele schaute den Kindern zu. Für ihren Sohn Michel sei das Gerüst genau richtig, er sei begeisterter Kletterer, erzählte sie. In den vergangenen Wochen habe er zu Hause täglich von den Baumaßnahmen und den jeweiligen Fortschritten berichtet.

Anzeige

Realisation dauert zehn Monate

Ganz offiziell ging es bei der Eröffnung zu: Die Kinder mussten warten, bis die Vorsitzende der Elterninitiative, Maren Pursche, das Absperrband durchschnitten hatte. Und dann stürmten sie los, kletterten an den Strickleitern, rutschten und balancierten. Die Freude war allen Kindern anzusehen. Dem fünfjährigen Elias gefiel die Rutsche besonders gut. „Da kann man zu zweit oder zu dritt nebeneinander sitzen“, freute er sich. Und der fünfjährige Henri war von allen Möglichkeiten des Kletterns begeistert. Das mache sehr großen Spaß, erklärte er.

Weitere HAZ+ Artikel

Pursche und ihre Vorstandskollegin Alina Holz hatten bereits im Oktober mit der Planung begonnen, Eltern und Erzieher wurden in die Entscheidungen integriert. Viel Zeit und Arbeit hätten sie in das Projekt investiert, erzählten sie. Wichtig sei ihnen gewesen, alle Wünsche zu berücksichtigen und dabei nicht nur an die Kindergarten-, sondern auch die etwas älteren Hortkinder zu denken. Ein Sponsor, der unbekannt bleiben möchte, sowie zahlreiche Spenden von Dorfbewohnern und aus der Elternschaft ermöglichten die Anschaffung. „Wir konnten dadurch für das Gerüst, inklusive aller erforderlichen Arbeiten, 30.000 Euro investieren“, sagte Pursche, die sich über die stattliche Summe freute. Auch fast 50 Kubikmeter neuer Sand, den die Eltern in ihrer Freizeit Schubkarre für Schubkarre auf das Gelände fuhren, sind im Preis inbegriffen.

Spielgerüst fördert die Kinder

Für die Kinder wurde die Wartezeit auf das Spielgerüst in den vergangenen Monaten nicht langweilig, denn täglich konnten sie die Fortschritte im Außenbereich beobachten. Bagger und Lastwagen begeisterten dabei besonders die Jungen. Die Mitarbeiter der Firma Sauerland Spielgeräte sowie des Garten- und Landschaftsbaubetriebs Baumhögger waren bei ihren kleinen Beobachtern schnell per Vornamen bekannt. „Das war ein tolles, nettes und sehr kinderfreundliches Team“, schwärmte Pursche.

Einrichtungsleiterin Christine Seegers begrüßte, dass die Kinder auf dem Gerüst verschiedene Aufgaben bewältigen müssen. „Motorik, Gleichgewichtssinn und Koordination werden dort gefördert“, erklärte sie. Das sei für die Kindergarten-, aber auch die Hortkinder gleichermaßen wichtig.

Von Heike Baake