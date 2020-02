Dedensen

Der 3. November 1909 ist ein besonderes Datum für Dedensen: An diesem Tag nämlich wurde im Ort das erste Mal im Verein geturnt. Gastwirt Heinrich Heimberg stellte hierfür kostenlos den Saal seines Restaurants Lütjer Kreuger zur Verfügung. 24 Mitglieder zählte der Sportverein zu dieser Zeit, jeder zahlte ein Eintrittsgeld von 2 Mark. Bereits ein Jahr später beteiligten sich Dedenser Sportler schon am Wettturnen in Seelze.

Knapp 111 Jahre sind seitdem vergangen. „Wenn das kein Grund zum Feiern ist“, hat sich die Vereinsvorsitzende Andrea Kolbien gedacht und anlässlich dieses Geburtstags gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen und Spartenleiterin Petra Düppers eine große Turnshow für Sonntag, 22. März, auf die Beine gestellt.

Tina Röbbing (von links), Monika Gottschalk, Andrea Kolbien und Petra Düppers organisieren die großen Turnshow. Quelle: Heike Baake

Vereinstreue seit 1944

Dass die Veranstaltung gerade auf den 22. März gelegt wurde, hat mehrere Gründe: „Der 100. Geburtstag war genau vor 11 Jahren, und außerdem hat Günter Röhrbein an diesem Tag Geburtstag“, erklärt Düppers. Röhrbein – das ist ein Name, der im Ort besonders für den Dedensener Sportverein steht. Der heute 82-Jährige ist dem Verein seit 1944 treu. Im Alter von sechs Jahren fing er bereits mit Turnen an. „Damals wurde der Sport immer noch im Saal des Restaurants Lütjer Kreuger ausgeführt“, erinnert sich Röhrbein.

Seinen Turnerpass, den Röhrbein zwei Jahre später 1946 erhielt, hat er bis heute aufgehoben. Viel hat sich in all den Jahrzehnten verändert. Der ehemalige Turnverein heißt mittlerweile Sportverein.„Früher nutzten wir die Sprunggrube des Schulhofs, heute gibt es sie auf dem Sportplatz“, sagt er. Erst 1963 wurde die Sportanlage gebaut und ein Jahr später mit einem Fußballturnier eingeweiht.

Günter Röhrbein hat seinen ersten Ausweis vom Deutschen Turner-Bund von 1946 bis heute aufgehoben. Quelle: Günter Röhrbein

Röhrbein brachte sich im Verein als Übungsleiter, Organisator und fast zwei Jahrzehnte lang auch als Vorsitzender ein. Für ihn ist es selbstverständlich, bei der nächsten Geburtstagsfeier den Organisatoren helfend zur Seite zu stehen.

80 Sportler zeigen ihr Können

Mit großen Turnshows hat Petra Düppers Erfahrung. Sie hat bereits zum 100. Ehrentag des Vereins ein großes Turnspektakel organisiert. Auch bei der Landesmeisterschaft TGW (Turn-Gruppen-Wettkampf) in Letter vor drei Jahren war sie dabei. Beim Schauturnen zu 111 Jahren Sportverein werden alle Sparten mit insgesamt 80 Sportlern ihr Können zeigen. Auch Kinder der Grundschule sind mit einer dreiminütigen Vorführung involviert.

Bis es soweit ist, gibt es noch einiges zu tun: „Wir müssen einfach alles berücksichtigen und dürfen nichts vergessen“, sagt Düppers. Dabei denkt sie an Musik und Beleuchtung, aber auch an die Bestuhlung in der Turnhalle. Auch die medizinische Versorgung der Sportler muss gewährleistet sein, die Eingänge werden von Sicherheitsleuten überwacht.

Die Spartenleiterin freut sich besonders, dass sie ihren Sohn Marco, der beim Niedersächsischen Turnerbund als Projektleiter tätig ist, mit ins Boot holen konnte. Er wird die Moderation während der Veranstaltung übernehmen. In der benachbarten Grundschule soll eine Kaffeestube aufgebaut werden.

Verein zählt 600 Mitglieder

Der Dedenser Sportverein zählt heute 600 Mitglieder. Seit der Gründung im Jahr 1909 hat sich einiges getan. Heute gibt es Kurse namens Bodyfit, es werden Yoga und Pilates angeboten. „Mittlerweile ist es so, dass wir das Haus der Vereine einbeziehen müssen, um unsere Angebote aufrecht zu erhalten“, sagt Düppers.

Vor allem Kinder sollen vom Angebot des Sportvereins überzeugt und schon in jungen Jahren zum Sport gebracht werden. Leichtathletik und Tischtennis seien heutzutage nicht mehr so gefragt, sagt Düppers. Dafür stünden Volleyball, Wandern, Turnen und Gesundheitssport auf der Beliebtheitsskala der Dedenser ganz oben.

Die größte Veränderung aber hat die Gründungssparte Turnen erfahren. Früher hielten sich die Turner am Reck, Barren und Pauschenpferd fit, heute trainieren sie Orientierungslauf, Medizinballwurf und Gruppentanz und treten bei Wettbewerben wie dem TGW an. Vor vier Jahren hat der Verein im Dorf eine große Aufgabe übernommen: Als Kooperationspartner organisiert der SV Dedensen die Ganztagsbetreuung an der Grundschule.

Das ist das Programm für die Turnshow Die Besucher erwartet am Sonntag, 22. März, ein sportliches Spektakel. Ab 15 Uhr, Einlass ist um 14.30 Uhr, werden die verschiedenen Gruppen ihr Können präsentieren. Die Zuschauer bekommen nicht nur einen Einblick in Pilates oder Yoga, sie können sich auch am Tanzen der Jungen oder am Turnen der Erwachsenen erfreuen. Große und kleine Akteure wollen die Turnhalle erobern. Auch die Grundschulkinder und die Drei- bis Vierjährigen präsentieren sich mit einem kleinen Auftritt. Das endgültige Programm ist derzeit noch in Arbeit. Der Eintritt ist für alle Besucher frei. baa

