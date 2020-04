Dedensen

Um dem Corona-Alltag zu entfliehen, zieht es derzeit viele Spaziergänger in das kleine Waldstück Schweineholz. Dort können sie sich jetzt nicht nur an der erwachenden Natur erfreuen, sondern auch deutsche Lyrik genießen. Die Dedenserin Vera Guddat hatte über einen Gedichtepfad gelesen und holte die Idee in ihren Wohnort.

Lyrik zwischen Eichen und Buchen

Seit einer Woche hängen nun schon die Werke verschiedener Lyriker an Baumstämmen oder in Büschen, gut verpackt in Klarsichthüllen, festgebunden mit bunten Bändern. Bei ihrem Rundgang können die Spaziergänger verweilen und die Texte genießen. Auch die Rentnerin Magdalena Westphal freut sich über dieses Angebot und liest gern das eine oder andere Gedicht. „Es ist eine sehr schöne Idee“, freut sie sich.

Anzeige

Guddat möchte mit den Gedichten, gerade in der jetzigen Zeit mit einem etwas zurückgefahrenem Alltag, zu Gesprächen anleiten. „So ein Gedicht kann einen neuen Impuls zum miteinander reden geben“, erklärt sie. Außerdem sei ihr wichtig, dass gerade jetzt auch das Augenmerk auf etwas Schönes falle. Fast 20 Gedichte hat die Dedenserin ausgewählt, viele sogar per Hand geschrieben. „Da viele Ältere unterwegs sind und das eventuell nicht gut lesen können, habe ich einige auch mit dem Computer angefertigt“, erzählt sie.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch Kinder hängen Gedichte auf

Unter den Lyrikern im Dedenser Gehölst ist auch Ludwig Uhland mit „Der blaue Frühlingsglaube“ zu finden, ein Gedicht, das das Erwachen der Natur beschreibt. Mit seinem Hinweis, dass die Welt mit jedem Tag schöner wird, lässt Uhland vielleicht auch bei dem einen oder anderen coronageplagten Spaziergänger so etwas wie Hoffnung aufkommen. Auch Joachim Ringelnatz, Theodor Storm oder Heinrich Seidel tun ihr Bestes, um die Menschen im Wald auf andere Gedanken zu bringen.

Mittlerweile haben sich auch einige Unbekannte an der Aktion beteiligt. „Es hängen immer mehr Gedichte dort, manche auch von Kindern geschrieben“, freut die Initiatorin. Zwei Nachmittage hat Guddat investiert, um alles vorzubereiten und im Wald anzubringen. „Viele haben mich mittlerweile angesprochen, dass sie diese Idee toll finden“, freut sich die Dedenserin, die erst Ende des Monats die Werke wieder entfernen will. Besonders der Anfang eines Gedichtes, der Guddat an ihre Großeltern erinnert, dürfte viele Spaziergänger in der jetzigen Zeit ansprechen: „Immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her“.

Lesen Sie auch

Von Heike Baake