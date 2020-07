Dedensen

Michael Dreyer hat die D-Kirchenmusikprüfung mit der Note 1,8 bestanden. Mit dieser Bescheinigung kann er nun Gottesdienste musikalisch auf der Kirchenorgel begleiten. Der 17-Jährige besucht die elfte Klasse der Goetheschule in Hannover und strebt ein Abitur mit musikalischem Schwerpunkt an.

In Kirchen- und Schulband aktiv

Dreyer spielt auch Klavier und Trompete und ist mit diesen Instrumenten in der Dedenser Kirchenband aktiv sowie in der schuleigenen Bigband. „Ich habe mit sieben Jahren angefangen, Trompete zu lernen“, erzählt er. Fünf Jahre später sei das Klavier hinzugekommen und vor drei Jahren die Kirchenorgel. Pastor Gerald Petzold hatte Dreyer während des Konfirmandenunterrichts angesprochen und nachgefragt, ob er Interesse am Orgelspielen habe. „Da musste ich gar nicht lange überlegen und sagte sofort zu“, erinnert sich der Musiker. Denn, so ergänzt er, er sei von der Kirchenorgel schon immer begeistert gewesen.

Anzeige

Drei Jahre bereitete sich Dreyer auf seine Prüfung vor. Einmal wöchentlich besuchte er den Orgelunterricht der Stift- und Kreiskantorin Claudia Wortmann in Wunstorf. Jeweils für ein bis zwei Stunden lernte Dreyer die Kirchenorgel kennen und freundete sich mit den Unterschieden zum Klavier an. „In den ersten zwei Monaten war es sehr ungewohnt“, verrät er. Die Orgel habe im Gegensatz zum Klavier mehrere Pedale und auch die Anschlagstärke sei unterschiedlich.

Weitere HAZ+ Artikel

Orgelbaukunde und Musiktheorie

Durch ein Stipendium des Sprengels Hannover und mit Unterstützung seiner Eltern konnte der Schüler den Orgelunterricht realisieren. Nachdem Dreyer alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllte, wurde er während eines Gottesdienstes geprüft. „Da waren der Prüfer und meine Lehrerin anwesend, und sie haben anschließend über meine Note entschieden“, sagt Dreyer. Neben den praktischen Kenntnissen musste sich der Schüler auch in die Theorie einarbeiten. Orgelbaukunde, Musiktheorie und die Lieder des Gesangbuches gehörten dazu.

Mittlerweile hat Dreyer schon Gottesdienste in Dedensen, Idensen und Wunstorf auf der Orgel begleitet. Während des Schulausfalls im Rahmen der Corona-Maßnahmen besuchte der Musiker oft die Kirche, um an der Orgel zu üben. „Jetzt gehe ich nur ein- bis zweimal in der Woche hin“, erzählt er. Den Orgelunterricht in Wunstorf wird er auch weiterhin beibehalten, denn nach dem bestandenen Abitur möchte er Orgel oder Trompete studieren. „Musik ist mein Leben, damit bin ich aufgewachsen, und damit möchte ich weiter machen“, sagt er.

Von Heike Baake