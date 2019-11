Gümmer

Am Sonnabend gegen 22.15 Uhr ist ein 47-jähriger Dedenser auf der Osnabrücker Landstraße gegen eine Verkehrsinsel gefahren. Polizeiangaben zufolge war er mit seinem Opel in Richtung B441 unterwegs. In Höhe der Einmündung Graseweg kam ihm ein Auto auf seiner Fahrspur entgegen. Der Dedenser musste ausweichen und stieß gegen eine Verkehrsinsel. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei Seelze bittet Zeugen, die Angaben zu den Umständen des Unfalls oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Heike Baake