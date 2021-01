Letter

Auf der Terrasse eines Reihenendhauses am Mittelweg in Letter hat es am Mittwochabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die Bewohnerinnen im Alter von 16, 57 und 81 Jahren unverletzt in Sicherheit bringen. Nachbarn hatten den drei Frauen geholfen und versucht, den Brand zunächst selbst zu löschen. Der Schaden an dem Gebäude wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der defekte Akku einer Gartenschere das Feuer verursacht hatte.

Die Ortsfeuerwehren Letter, Seelze und Almhorst waren gegen 21.30 Uhr alarmiert worden, berichtet Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler. Die Feuerwehrleute hätten dann in kurzer Zeit die Flammen löschen können. Allerdings mussten sie im Terrassenbereich die Wanddämmung aufbrechen, da dort weitere Glutnester entdeckt worden waren.

Engagierter Nachbar eilt zur Hilfe

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover war der Brand gegen 21.20 Uhr auf der rückwärtigen Terrasse des Reihenendhauses entstanden. Ein direkt an der Terrassentür stehender Holzschrank für Gartengeräte brannte lichterloh. Durch die große Hitze des Feuers zerbarste die Glasscheibe der Terrassentür, was einen lauten Knall verursachte. Die Bewohner, die sich im Wohnzimmer aufhielten, wurden durch das laute Geräusch auf das Feuer aufmerksam und versuchten zunächst, den Brand mit einem Wassereimer zu löschen. Ein engagierter Nachbar klingelte kurz danach und brachte sie aus dem teilweise verrauchten Reihenhaus.

Von Thomas Tschörner