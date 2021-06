Lohnde

Sie meiden die Mittagszeit, die die anderen Schwimmer bevorzugen, und kommen lieber in den frühen Morgenstunden: Monika Gippert (72) aus Gümmer und das Ehepaar Heidedörte (81) und Johannes-Dietrich Möller (81) aus Dedensen treffen sich fast täglich zum Schwimmen am Lohnder Kiesteich. Bereits um 8.30 Uhr sind sie im Wasser und ziehen ihre Bahnen. Die Wassertemperatur schätzen sie auf 15 Grad.

Energieschub am Morgen

Seit 1995 genießen die drei regelmäßig das kühle Bad am Morgen, immer nach dem Frühstück. „Das bringt den Kreislauf in Schwung“, schwärmt Heidedörte Möller. Und Gippert berichtet, dass ihr das morgendliche Schwimmen einen richtigen Energieschub beschere. Neben den positiven, gesundheitlichen Aspekten freuen sich die Rentner aber auch über die Natur im und rund um den See. „Hier gibt es sogar einen Eisvogel, und manchmal können wir einen Haubentaucher beobachten, der seine Jungen auf dem Rücken transportiert“, berichten sie.

Zur Galerie Schwimmer oder Spaziergänger, Hund oder Mensch – der Lohnder Kiesteich ist bei allen beliebt. Gerade an warmen Sommertagen bietet er neben dem Badevergnügen auch schattige Plätze am Ufer.

Mit dem Fahrrad fahren die drei Frühschwimmer von ihrem Wohnort nach Lohnde. Parkplätze sind Mangelware rund um den See, und wer eine Anfahrt mit dem Auto vorzieht, muss mitunter einen längeren Fußweg in Kauf nehmen.

Stefanie Burrmann (links) und Nadine Gnauer mit Sophia und Lucas sind eigens aus Egestorf zum Baden nach Lohnde gekommen. Quelle: Heike Baake

Nadine Gnauer (40) und Stefanie Burrmann (32) mit den Kinder Lucas (9) und Sophia (3) haben damit kein Problem. Extra aus Egestorf sind sie angereist, um an diesem Tag die Sommertemperaturen in Lohnde zu genießen. „Ich war schon als Kind mit meinen Eltern hier“, sagt Gnauer. Während Sohn Lucas sich lieber im Wasser aufhalte, ziehe Tochter Sophia das Spielen im Sand vor. Mit im Gepäck sind deshalb auch ein rosafarbener Lastwagen und ein bunter Eimer, den Sophia gern bis zum Ziel selbst trägt.

Aktuell weniger Müll

Wer weder schwimmen noch im Sand spielen will, kann im Schatten einmal rund um den Kiesteich spazieren. Wolfgang (64) und Cornelia (59) Kayser kommen regelmäßig mit den Hunden vorbei. Am Teich sei es besonders für die Tiere an heißen Tagen sehr angenehm, sagen sie. Während Golden Retriever Emely schon mal gern ins Wasser springt, begnügen sich Laprador Lupa und Mischling Lotta mit dem Auslauf.

Mit den Hunden unterwegs: Wolfgang und Cornelia Kayser genießen mit ihren Tieren den Rundweg um den Lohnder Kiesteich. Quelle: Heike Baake

Selbst baden gingen sie im Kiesteich nicht, sagen die Kaysers, da zögen sie ihren hauseigenen Pool vor. Aber Die Umgebung des naturbelassenen Sees genießen die beiden. „Jetzt, nachdem das Grillen hier verboten wurde, liegt auch kaum noch Müll herum“, freut sich Wolfgang Kayser.

Sorgen wegen der Wasserqualität müssen sich weder Schwimmer noch Hundebesitzer machen. Wie die Stadt Hannover auf ihrer Homepage mitteilt, hat der Fachbereich Gesundheit bereits vor Saisonbeginn die erste Badegewässerprobe durchgeführt. Danach wird das Wasser bis September monatlich untersucht.

Von Heike Baake