Seelze

Die Bürgerstiftung hat am Freitagnachmittag ihren vierten kleinen Bücherflohmarkt in der Rathauskantine organisiert. Die Auswahl reichte von Liebesgeschichten über Biografien bis hin zu Kriminalromanen. Auch für jüngere Besucher gab es Bücher, Spiele und DVDs. „Mittlerweile können wir uns sogar über Stammkunden freuen“, sagt Organisatorin Karin Schallhorn. Mit dem Erlös werden unterschiedliche Projekte unterstützt, bisher erhöhten die drei vorherigen Flohmärkte das Budget um rund 400 Euro.

Die Besucher des kleinen Flohmarkts können sich über eine bunte Auswahl an Büchern freuen. Quelle: Heike Baake

Zu den Stammkunden zählt auch Renate Krüger, die extra aus Steinhude kam. Sie liest gern Krimis, entschied sich am Freitag aber auch für eine Liebesgeschichte und nahm „Die Frau des Zeitreisenden“ von der amerikanischen Autorin Audrey Niffenegger mit.

Bücherspenden für guten Zweck

Normalerweise schließt sich die Bürgerstiftung mit ihren Bücherspenden dem von der Stadtbibliothek angebotenen Bücherflohmarkt an, der jedoch im Rahmen der Corona-Pandemie bisher ausfallen musste. „Da kam mir die Idee, dass wir jetzt etwas in einem kleinen Rahmen anbieten könnten“, erklärte Schallhorn.

Auch für die jüngeren Besucher bietet der kleine Flohmarkt eine bunte Auswahl. Quelle: Heike Baake

Auch über zahlreiche Bücherspenden konnten sie sich am Freitag freuen. Lothar Rehse aus Almhorst brachte zwei prall gefüllte Kartons vorbei. „Ich bin 81 Jahre alt und räume auf“, erklärt er. Dass er mit seinen aussortierten Büchern noch einen guten Zweck unterstütze, freue ihn besonders.

Da die Rathauskantine bedingt durch die Pandemie derzeit nicht in Betrieb ist, konnte Schallhorn ihre Idee bereits Mitte Mai verwirklichen. Der Vorteil sei, dass die ausgelegten Bücher auf den Tischen liegen bleiben könnten und das Ein- und Auspacken einschließlich der Transportwege entfielen. Im September könne sich dies allerdings wieder ändern, und dann sei sie auf eine alternative Räumlichkeit angewiesen. Bis dahin allerdings bietet die Bürgerstiftung noch drei weitere Termine an und lädt immer freitags am 2. und 16. Juli sowie am 6. und 20. August von 15 bis 17 Uhr zum kleinen Bücherflohmarkt ein.

Von Heike Baake