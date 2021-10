Die Amtszeit von Seelzes Bürgermeister Detlef Schallhorn (CDU) endet am Sonntag, 31. Oktober, um Mitternacht. In zwei Feiern ist der 60-Jährige von den Mitgliedern des Rates und seinen Mitarbeitern verabschiedet worden. Er kündigte an, ehrenamtlich im Rat weiterarbeiten zu wollen.