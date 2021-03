Seelze

Die Bewohner der Seniorenwohnanlage am Weizenkamp fordern eine dezentrale Impfmöglichkeit – und erhalten nun Unterstützung von der CDU-Regionsabgeordneten Petra Cordes und ihrer Fraktionskollegin Michaela Michalowitz. Die beiden Regionsabgeordneten haben eine Anfrage zu einem dezentralen Impfangebot an Regionspräsident Hauke Jagau gerichtet.

In der altersgerechten Wohnanlage der WGH am Weizenkamp 5-13 leben fast 50 ältere Menschen zwischen 75 und 96 Jahren. „Man muss also mit einem mobilen Impfteam nur herkommen und die alten und teilweise nicht mobilen Menschen impfen“, sagt Horst-Dieter Klaua. Der Sprecher der von ihm, seiner Frau Ingelore, Rosa Ginger und Nora Pippirs gegründeten privaten Mieterinitiative zur gemeinsamen Covid-19-Impfung betont, dass neben geeigneten Räumen auch eine DRK-Station vorhanden sei. Hauptziel der Initiative sei es, den älteren Menschen die Strapazen der Telefonhotline sowie der Fahrt zum Impfzentrum auf dem Messegelände zu ersparen.

Dezernentin sorgt für Unmut

In ihrem Schreiben an Jagau empören sich Michalowitz und Cordes über Aussagen von Regionsdezernentin Cordula Drautz im Regionsausschuss für Soziales, Wohnungswesen und Gesundheit (SWG) am 23. März. Drautz habe erklärt, dass die Region keinen genauen Überblick habe, anhand der Statistik aber gesagt werden könne, dass bis Ostern rund 80 Prozent der rund 85.000 über 80-Jährigen einen Impftermin angeboten bekommen würden. Auf Nachfrage, wie sichergestellt werden könne, dass auch die übrigen 20 Prozent eine Impfung bekommen, habe Drautz erklärt, dass sie dafür zuständig sei, dass das Impfzentrum laufe, nicht, dass alle eine Impfung bekämen.

Drautz hatte weiterhin gesagt, dass es ein mobiles Impfangebot für Regionskommunen gegeben habe. Allerdings habe sich keine Kommune gemeldet, sodass wohl kein Bedarf bestehe. „Es ist schon ein ungeheuerlicher Vorgang, dass es diese Aussagen der Dezernentin Frau Drautz im SWG gegeben hat, wo sich doch unter anderem Herr Klaua mit seinem berechtigten Anliegen für die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnanlage Weizenkamp um eben ein solches Angebot bemüht hat“, sagt Cordes.

Viele schaffen es nur mit Hilfe zum Impfzentrum

Die CDU-Regionsfraktion habe immer wieder gefordert, dezentrale Impfungen anzubieten, sagt Cordes. Es sei mit einem immensen Aufwand und vielen Unsicherheiten und Ängsten für die hochbetagten und mobilitätseingeschränkten Menschen verbunden ist, sich einen Impftermin zu besorgen und zum Impfzentrum zu gelangen. „Das geht und ging häufig nicht ohne Hilfe von Außen.“ Im Sinne der älteren Menschen hätte sie sich ein Entgegenkommen der Regionsverwaltung gewünscht. Allerdings sei ihr Anliegen abgetan worden. Dezentrale Impfteams wurden zunächst in den Alten- und Pflegeheimen eingesetzt, schaffen aber nach Aussage des Regionspräsidenten nicht die Menge an Menschen, die man schaffen wolle.

Cordes lobt Arbeit des Impfzentrums

Ihre Forderung nach dezentralem Impfen wollen Cordes und Michalowitz ausdrücklich nicht als Kritik am Impfzentrum verstanden wissen. Das Impfzentrum laufe gut und arbeite qualitativ hochwertig. Die Menschen, die dort einen Termin bekommen haben, seien zufrieden. „Das ist gut so und wird von uns auch vollkommen anerkannt und unterstützt.“

Land hätte Terminvergabe besser organisieren können

Cordes verweist darauf, dass das Land die Impftermine koordiniert. Auch dabei hätten ein paar Dinge besser laufen können, meint sie. „So wäre es unter anderem sinnvoll gewesen, Impftermine für Ehepaare zusammen zu vergeben.“ Das hätte viele Doppelfahrten vermieden und am Ende auch Kosten erspart. „Nicht nur im Sinne der Menschen, auch im Sinne der Umwelt.“ Cordes will jetzt unter anderem wissen, ob die Region die Sachlage mit der Stadt geklärt habe, warum das Schreiben von Klaua nicht beantwortet wurde und wann die Region den Bewohnern der Wohnanlage ein Impfangebot machen will.

Von Thomas Tschörner