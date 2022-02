Seelze

Wer sich an die katholische Kirche mit einer Anfrage oder einem Anliegen wendet, trifft zuerst auf Sandrine Kretschmann. Als Pfarrsekretärin arbeitet sie im Büro der Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit und ist erste Kontaktperson. Von Terminplanung bis hin zu Sitzungsprotokollen, vom kirchlichen Meldewesen bis zur Erstellung und Druck des Pfarrbriefes – Kretschmann hat alle Fäden in der Hand.

Die 48-Jährige ist gebürtige Französin und kommt aus Paris. Während ihres Deutschlandaufenthaltes nach dem Abitur lernte sie in Seelze ihren späteren Ehemann Carsten kennen. „Wegen der Liebe habe ich den Aufenthalt damals verlängert, schließlich hier eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und bin geblieben“, erzählt sie. In Verbundenheit zu Frankreich haben die Söhne Frédéric, Julien und Meël französische Vornahmen bekommen.

Mittlerweile lebt Kretschmann 30 Jahre in Seelze und ist seit sieben Jahren die gute Seele des Pfarrbüros. „Ich dachte, dass ich das mit der Ausbildung gut schaffe, habe aber nicht geahnt, was alles auf mich zukommt“, meint Kretschmann.

Lesen Sie auch: Festschrift zeigt 800 Jahre Kirchengeschichte in Text und Bildern

Direkt gegenüber der Kirche befindet sich das Büro der Pfarrsekretärin. Quelle: Heike Baake

Seelzer Pfarrsekretärin ist auch für Druck von Gemeindebrief verantwortlich

Als Pfarrsekretärin koordiniert sie für ein pastorales Team, zu dem Pfarrer Christoph Lindner, Pastor Julius Kafuti und Gemeindereferentin Bärbel Smarsli gehören, sämtliche Termine. Ob Trauungen, Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen – die Pfarrsekretärin ist Dreh- und Angelpunkt des Kirchenbüros. Auch für die Bestatter und die Stadtverwaltung ist Kretschmann die erste Ansprechpartnerin.

Sandrine Kretschmann muss regelmäßig Eintragungen in verschiedenen Kirchenbüchern vornehmen. Quelle: Heike Baake

Ihr Arbeitsplatz liegt direkt im Gebäude gegenüber die Kirche. In dem modern eingerichteten hellen Büroraum stehen zwei große Monitore auf dem Schreibtisch. „Wir sind ein absolut modernes Büro, wir haben fast kein Papier“, berichtet die Sekretärin erfreut. Im Schrank hinter dem Schreibtisch stehen die Ordner des Bistums Hildesheim. Dort und auch in den Kirchenbüchern, die im Raum nebenan im Safe eingeschlossen sind, werden kirchliche Daten zu Taufen, Kommunionen, Eheschließungen und auch Todesfällen archiviert. Ob Eintragungen per Hand oder mithilfe von Tabellen per Computer – alles wird von der Pfarrsekretärin erledigt. In einem weiteren Raum stehen die technischen Hilfsmittel, die Kretschmann zum Druck des Pfarrbriefes benötigt. 300 Exemplare fertigt sie jeden Monat an, die Texte und Informationen werden ihr weitgehend zugeleitet.

Falzmaschine, Papierrüttler, Schneidegerät und Kopierer - in diesem Raum entsteht der monatliche Pfarrbrief. Quelle: Heike Baake

Pfarrsekretärin Sandrine Kretschmann hat ein Gefühl für Mitmenschen

An vier Tagen in der Woche steht das Sekretariat für Besucher offen. Und die würden sich, so Kretschmann, manchmal die Türklinke in die Hand geben. Da kommen Ehrenamtliche vorbei, reichen Belege ihrer Ausgaben ein, Gemeindemitglieder fragen Termine an, andere schauen vorbei, um fair gehandelten Kaffee zu kaufen. „Manchmal kommt es auch vor, dass Menschen einsam sind und einfach bei dieser Gelegenheit etwas reden möchten“, sagt die Pfarrsekretärin. Dafür würde sie sich gern Zeit nehmen und es als kleine seelsorgerische Aufgabe sehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Corona-Pandemie hat auch Kretschmanns Arbeitsalltag verändert. „Bei mir gehen die Anmeldungen für die Gottesdienste ein, und ich muss für jeden einzelnen einen Sitzplan erstellen“, berichtet sie. Darüber hinaus sei es auch wichtig, die Gemeindemitglieder per Aushang über aktuelle Änderungen im Rahmen der Pandemie zu informieren. Sie freue sich auf die Zeit, wenn die Gottesdienste wieder ohne Einschränkungen besucht werden dürfen.

Von Heike Baake