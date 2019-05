Eine positive Bilanz nach dem Festmonat zum 250-jährigen Jubiläum von St. Martin hat Pastor Ortwin Brand gezogen. „St. Martin ist mit seiner Haltung und seinem Angebot gut für die Zukunft in Seelze aufgestellt, wenn wir uns an den Bedürfnissen und den Fragen der Menschen orientieren“, sagte Brand. Insgesamt hatte die Kirche in Seelze im April zehn Veranstaltungen auf die Beine gestellt.