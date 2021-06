Seelze

Die letzte Woche des Stadtradelns hat begonnen. Zum Endspurt soll eine Fahrrad-Schnitzeljagd alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Erkundungstour durch Seelze animieren. „So viele aktive Teilnehmende gab es noch nie, mit aktuell 848 Radlerinnen und Radler konnte der Wert vom Vorjahr verdreifacht werden“, sagt Luisa Terres von der städtischen Abteilung Stadtentwicklung und Stadtplanung als Koordinatorin des Stadtradelns. Zu verdanken sei dies insbesondere der regen Teilnahme zahlreicher Schülerinnen und Schüler der Bertolt-Brecht-Gesamtschule Seelze und des Georg-Büchner-Gymnasiums.

Einsteigen auch jetzt noch möglich

Mit einem Stand von rund 77.600 gefahrenen Kilometern am Montagvormittag sei der Bestwert aus dem Jahr 2020 bereits übertroffen worden. „Das ist ein tolles Zwischenergebnis für Seelze und ich bin gespannt, was die kommenden Tage noch bringen. Ich freue mich dabei sehr über das Interesse der Schülerinnen und Schüler, die als kommende Generation die Mobilität von morgen prägen“, betont Luisa Terres.

Wer beim Stadtradeln noch einsteigen möchte, kann sich im Internet auf der Seite stadtradeln.de anmelden. Das Eintragen der geradelten Kilometer ist bis eine Woche nach Abschluss des Aktionszeitraums möglich, der vom Sonntag, 6. Juni, bis zum Sonnabend, 26. Juni, reicht.

Fahrradtasche zu gewinnen

Die Stadt Seelze bietet auf der Zielgeraden eine Fahrrad-Schnitzeljagd durch das Stadtgebiet an. „So sollen in der finalen Woche des Stadtradelns die letzten Fahrradkilometer herausgekitzelt werden“, hofft Terres. Die Schnitzeljagd setze sich aus zwei Touren zusammen, die unabhängig voneinander auf der Suche nach einem Lösungswort gefahren werden können. „Während der Schnitzeljagd werden verschiedene historische Orte in Seelze vom Sattel aus erkundet“, sagt die Stadtradeln-Koordinatorin.

Zum Herunterladen stehen Routenverlauf und Quizbögen auf der städtische Homepage zur Verfügung. Die ersten 25 Teilnehmer der beiden Schnitzeljagdvarianten, die den ausgefüllten Quizbogen, inklusive Lösungswort, per E-Mail an seelze@stadtradeln.de senden, können sich in den darauffolgenden Tagen eine kleine Überraschung im Rathaus abholen. „Unter allen Einsendungen werden außerdem eine hochwertige Fahrradtasche und ein schicker Fahrradhelm verlost“, verrät Terres.

Wer Anregungen für eine nächste Fahrradtour sucht, kann sich auf der Homepage des ADFC Garbsen-Seelze und auf der Stadtradeln-Homepage der Region Hannover unter velohannover.de umschauen.

Von Heike Baake