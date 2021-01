Seelze/Letter

Ein grauer Autoanhänger des Herstellers WM Meyer ist zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr, von dem frei zugänglichen Gelände eines Mehrfamilienhauses am Weizenkamp in Seelze gestohlen worden, berichtet die Polizei. Der Anhänger hat einen Wert von circa 3500 Euro. Außerdem hat ein Unbekannter zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 5.15 Uhr, an der Straße Kurzer Kamp in Letter zwei Reifen eines ordnungsgemäß geparkten Audi A 4 vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

In beiden Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen und nehmen unter der Rufnummer (0 51 37) 82 71 15 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner