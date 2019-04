Seelze

Ein angeschlossenes Damenfahrrad der Marke Kreidler hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 10.30 und 14.30 Uhr an der Wunstorfer Straße entwendet. Wie die Polizei mitteilte, hat das silberfarbene Fahrrad, das in einer offenen Garage stand, einen Wert von rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner