Dedensen

Ein Dieb hat zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, ein Fahrrad von einem Grundstück an der Straße Rosengarten in Dedensen entwendet, berichtet die Polizei. Das weiße 28-Zoll-Trekkingrad mit rot-schwarzer Aufschrift war zuvor vom 39-jährigen Eigentümer an einem Fahrradständer vor dem Mehrfamilienhaus angeschlossen worden. Das Rad hat einen Zeitwert von etwa 300 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner