Seelze

Unbekannte haben am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr aus der Wohnung einer 83-jährigen Frau im Hochhaus an der Beethovenstraße 1 eine Handtasche samt Inhalt entwendet, teilt die Polizei mit. Die Rentnerin hatte wegen der hohen Temperaturen die Wohnungstür zum Lüften geöffnet und die Tasche, in der sich auch die Geldbörse befand, unbeobachtet im Wohnungsflur liegen lassen. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt unter Telefon (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner