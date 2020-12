Seelze

Eine 44-jährige Seelzerin hat am Mittwoch gegen 13.55 Uhr ihre Handtasche in einem Einkaufswagen auf dem Rewe-Parkplatz am Brüggefeld vergessen. Wie ein Sprecher der Polizei Seelze mitteilt, wurde die Handtasche anschließend gestohlen. In der Tasche befanden sich nach Auskunft der Geschädigten Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von etwa 220 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden. rem

Von Sandra Remmer