Dedensen

Unbekannte haben am Donnerstag gegen 4.10 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Bruchstraße 1 in Dedensen aufgehebelt, teilt die Polizei mit. Die Täter stahlen aus dem Gerät Zigarettenschachteln in noch unbekannter Anzahl. Eine aufmerksame Anwohnerin wurde jedoch durch die beim Aufbruch des Automaten verursachten Geräusche auf den Diebstahl aufmerksam und verständigte sofort die Polizei. Trotz einer schnell eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnten die Diebe unerkannt flüchten. Die Ermittler hoffen auf Hinweise auf zuvor oder anschließend aufgefallene verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 827115 entgegen nimmt.

Von Thomas Tschörner