Letter/Seelze

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen verschlossenen Fahrradunterstand aufgebrochen, der zum Hochhaus am Dieselweg in Letter gehört, teilt die Polizei mit. Die Ermittler rechnen mit mindestens einem Täter, der in dem sogenannten Fahrradcarport mindestens zwei mit Schlössern an den in dem Unterstand befindlichen Metallbügeln gesicherte Fahrräder entwendet hat. Dabei handelt es sich um ein neuwertiges schwarzes Damen-E-Bike der Marke Zündapp im Wert von etwa 1600 Euro und ein älteres Damen-City-Bike mit knallrotem Rahmen eines unbekannten Herstellers im Wert von circa 75 Euro. Bei einem dritten hochwertigen E-Bike scheiterte der Täter offenbar an der Sicherung durch mehrere Schließsysteme.

Anwohner hört verdächtige Geräusche

Wie die Polizei weiter mitteilte, hörte ein Anwohner des Hochhauses während der Nacht, etwa gegen 1.30 Uhr, verdächtige Geräusche aus Richtung des Fahrradunterstandes. Die Beamten vermuten, dass diese im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen.

Polizei sucht Eigentümer von Damenfahrrad

Außerdem sucht die Polizei Seelze den Eigentümer eines abgebildeten weißen Damenfahrrads. Das Zweirad war am Montag in Seelze sichergestellt worden. Die Ermittler haben den dringenden Verdacht, dass es zuvor entwendet wurde.

Die Ermittler hoffen in beiden Fällen auf Zeugen und nehmen unter der Rufnummer (05137) 827115 Hinweise entgegen.

Weitere Meldungen zu Polizeieinsätzen im Stadtgebiet Seelze finden Sie hier.

Von Thomas Tschörner