Seelze

In der Zeit zwischen Mittwoch, 9. Dezember, 18 Uhr, und Donnerstag, 10. Dezember, 13.30 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zutritt zum umschlossenen Gelände des Yachthafens verschafft. Wie die Polizei mitteilte, hatten sie den Metallzaun aufgeschnitten. Sie nahmen aus einem Container zwei Außenbootmotoren mit. Das Diebesgut hat einen Wert von 1150 Euro.

Einbruch beim Bauhof

Ebenfalls in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 4 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf das Betriebsgelände des Bauhofs in der Mühlenstraße. Dort versuchten sie, zwei Türen der Lagerhallen aufzubrechen, was allerdings misslang.

In beiden Fällen bittet die Polizei Seelze um Hinweise von Zeugen unter Telefon (05137) 8270.

Von Linda Tonn