Seelze

Mitarbeiter des Bauhofes und des Unternehmens Rilling und Partner hatten vor dem ersten Advent die fast neun Meter große Tanne vor dem Alten Krug zum Leuchten gebracht. Seit dem erfreuen vier Lichterketten mit insgesamt 180 Lichtern Seelzes Fußgänger und Autofahrer.

Dass etwas nicht stimmte, merkte Rolf Zikowsky sofort, als er am Freitagmorgen am Weihnachtsbaum vorbeikam. „Ich ging daraufhin um den Baum herum und stellte fest, dass in Griffhöhe ungefähr 13 Birnen von der Beleuchtung gestohlen wurden“, erzählt er.

150 Euro Schaden entstanden

Um den Baum wieder in vollem Glanz leuchten zu lassen, wollte Zikowsky schnellstens die Lampen austauschen. Da jedoch in der Zwischenzeit Feuchtigkeit in die Gewinde der fehlenden Birnen eingedrungen war, verursachte er damit allerdings erst einmal einen Kurzschluss. „Insgesamt ist ein Schaden von ungefähr 150 Euro entstanden“, berichtet er. Das sei sehr schade, obwohl man irgendwie mit einem Diebstahl gerechnet hätte. Den Diebstahl meldete Zikowsky auch der Seelzer Polizei.

Von Heike Baake