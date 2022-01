Gümmer

Unbekannte haben zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 7.20 Uhr, an der Straße Habichthorst in Gümmer einen blauen Alfa Romeo Stelvio entwendet. Wie die Polizei berichtet, hat das ordnungsgemäß gesicherte und abgestellte Auto einen Zeitwert von circa 30.000 Euro. Bisherige Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos, die Ermittlungen dauern an. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 erreichen.

Von Thomas Tschörner