Seelze

Diverse Elektrogeräte haben Diebe aus jeweils einer Garage an der Hölderlinstraße in Letter und am Hasenkamp in Almhorst entwendet, berichtet die Polizei. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Die Polizei rät in Zusammenhang mit den beiden Fällen, für ausreichende Sicherungen zu sorgen und Garagen stets verschlossen zu halten.

Außerdem haben Einbrecher am Schützenweg eine Gartenlaube aufgebrochen und Elektrogeräte gestohlen. Der Schaden wird hier auf rund 500 Euro beziffert. Die Ermittler hoffen in allen drei Fällen auf Zeugen und nehmen unter der Rufnummer (05137) 827115 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner