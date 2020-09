Letter

Einer 81-jährigen Seelzerin ist am Sonnabend gegen 12.15 Uhr auf dem Gehweg an der Kirchstraße 5 die Geldbörse entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, verwickelten die beiden Diebe – eine Frau und ein Mann – die Seniorin in ein Gespräch. Währenddessen entwendeten sie aus der am Rollator befestigten Tasche der 81-Jährigen die Geldbörse und verschwanden in unbekannte Richtung. Zu den Dieben konnte das Opfer nur vage Angaben machen. Zu der weiblichen Diebin gibt es keine Beschreibung, der Mann soll etwa 35 Jahre alt sein und einen Vollbart haben. Die Polizei hofft auf Zeugen und nimmt unter der Rufnummer (05137) 827115 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner