Seelze/Letter

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag die beiden Kennzeichen H –YL 432 eines an der Mozartstraße 11 in Seelze parkenden Seat entwendet, berichtet die Polizei. Außerdem haben Diebe in der Nacht zum Montag die beiden Frontscheinwerfer eines BMW im Wert von etwa 2000 Euro gestohlen, der an der Blumestraße in Höhe Hausnummer 16 in Letter geparkt war. In beiden Fällen sucht die Polizei Seelze Zeugen und nimmt unter der Rufnummer (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner