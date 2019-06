Harenberg/Velber

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag von je einem Mercedes am Fliederweg in Velber und am Ilmenauweg in Harenberg den Mercedes-Stern einschließlich der dahinter befindlichen Abstandselektronik gestohlen, teilt die Polizei mit. Den Schaden schätzen die Ermittler auf circa 1500 Euro pro Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen, die das Kommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner