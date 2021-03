Dedensen

Diebe sind zwischen Sonnabend, 13.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, in einen Rohbau an der Straße Reuterwiesen in Dedensen eingedrungen, nachdem sie gewaltsam eine verschlossene Sperrholztür aufgebrochen hatten, teilt die Polizei mit. Aus dem Gebäude entwendeten sie ein elektrisches Farbsprühgerät im Wert von 8500 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Malerfachgerät nicht ohne Weiteres transportiert werden kann. Der Eigentümer hat inzwischen eine Belohnung von 1000 Euro für die Wiederbeschaffung seiner Maschine ausgesetzt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner