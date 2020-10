Letter

Auf einen Zigarettenautomaten hatten es drei bislang unbekannte Täter am Montag gegen 1.26 Uhr abgesehen. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Zeuge die drei dabei, wie sie versuchten, den Automaten an der Lange-Feld-Straße in Letter aufzubrechen. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen des Streifenwagens flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 2000 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer