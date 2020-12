Harenberg

Die Reihe 12xK – Veranstaltungen an jedem 12. des Monats – wird auch im kommenden Jahr in der St.-Barbara-Kirche in Harenberg fortgesetzt. Die Organisatoren haben das Programm für 2021 vorgelegt. Neu ist, dass alle Konzerte und Auftritte zweimal am Abend angeboten werden: um 19 und um 20.30 Uhr. Es gibt keine Pause. Diese Neustrukturierung war während der Corona-Pandemie entstanden und hat sich bewährt. Wie Organisatorin Evelyn Werner mitteilte, gibt es ab dem 12. Dezember schon Karten für die Veranstaltungen zu kaufen. Vorverkaufsstellen sind Petri & Waller, Hannoversche Straße 13a, und die Total Tankstelle, Harenberger Meile 39.

Das Jahr beginnt mit Klassik und dem Auftritt vom Duo Images. Das sind Helen Dabringhaus an der Querflöte und Negin Habibi an der Konzertgitarre. Am 12. Januar präsentieren die beiden Musikerinnen unterschiedliche Musiktraditionen zusammen – von indischer Musik bis zu Wiener Klassik, von brasilianischen Choros bis französischem Impressionismus. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Interaktiv wird es am 12. Februar. Magier und Hypnotiseur Marc Aurel wagt das kunstvolle Spiel mit der Wirklichkeit. Er bringt Philosophie, Psychologie und Wirklichkeitsforschung in die Barbarakirche. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Am 12. März treten die beiden Musikerinnen von Tune Wood auf. Das Duo steht für zarte und gefühlvolle Balladen sowie Tanzmusik aus Irland und Schottland. Stefanie Gärtner und Milena Hoge spielen dabei auf originalgetreuen Nachbauten historischer Instrumente. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Jazzsängerin Chiara Raimondi und Akkordeonist Markus Korda versprechen eine musikalische Reise um die Welt. Quelle: Monika Dzialas (Archiv)

Eine kleine Reise um die große Welt versprechen die Sängerin Chiara Raimondi und der Akkordeonist Markus Korda für den 12. April. Sie präsentieren verschiedene Stilrichtungen aus allen Ecken der Erde. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Seit 1979 beschäftigt sich der Kontrabassist Reinhard Röhrs intensiv mit dem Dichter und Schriftsteller Christian Morgenstern. Quelle: privat

Musikkabarett bringt Reinhard Röhrs am 12. Mai in die Barbarakirche. Seit 1979 beschäftigt sich der Kontrabassist intensiv mit dem Dichter und Schriftsteller Christian Morgenstern. In einem kabarettistischen Programm versucht Röhrs, dessen Leben und Werk in zeitgemäßer Form darzustellen, etwa indem er die Texte als Chansons präsentiert. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Konstanze Kuß (links) und Gudrun Wagner waren schon öfter in der St.-Barbara-Kirche zu Gast. Quelle: privat

Am 12. Juni sind Konstanze Kuß und Gudrun Wagner zu Gast. Sie bringen Harfe und Querflöte mit und versprechen ein Konzert, das sich den Komponistinnen verschrieben hat – darunter Stücke von Anna Amalie von Preußen und Clara Schumann. Der Eintritt kostet 16 Euro.

2015 hat sich das Duo Estrellas gegründet – bestehend aus Nastja Schkinder am Akkordeon und Dainis Medjaniks an der Geige. Beide lernten sich an der Musikhochschule Hannover kennen. Am 12. Juli spielen sie in der Barbarakirche und bringen Werke von Johannes Brahms, Pablo de Sarasate und Astor Piazzolla mit. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

„Keep on swinging“ heißt es am 12. August bei dem Auftritt von Wiebke Albrecht und Lars Bernsmann. Das Duo präsentiert Jazz-Klassiker von Duke Ellington und Cole Porter, aber auch Stücke des Brasilianers Antonio Carlos „Tom“ Jobim. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Einen vergnüglichen Abend versprechen die Organisatoren für den 12. September. Es geht um Wilhelm Busch und die Musik. Rainer Künnecke schlüpft in die Rolle des beliebten Humoristen und wird von Christina Worthmann am Klavier begleitet. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Sedaa bringt mongolische und persische Klänge zusammen. Quelle: Sedaa / Jo Titze

„Sedaa“ bedeutet im persischen „Stimme“ und verbindet die traditionelle mongolische und die orientalische Musik zu einem faszinierenden Ganzen. Das präsentieren die Meistersänger Nasaa Nasanjargal und Naraa Naranbaatar am 12. Oktober gemeinsam mit dem iranischen Instrumentalisten Omid Bahadori. Der Eintritt kostet 16 Euro.

Farbraum Duo – das sind David Mohr und Simon Becker-Foss, und sie konzertieren am 12. November in Harenberg. Mohr liebt den Jazz und die Improvisation, Becker-Foss sein Saxofon. Sie versprechen einen Abend mit einem knisternden Jazzdialog. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Glasharfenistin Susanne Würmell lässt am 12. Dezember 43 Gläser erklingen. Quelle: SvK 5MII

Das Jahr 2021 endet in Harenberg mit einer kristallenen Klangbegegnung. Susanne Würmell baut am 12. Dezember ihre Glasharfe auf und bringt sie mit Wasser und zehn Fingern zum Klingen. Entdeckt und restauriert hat die Musikerin das historische Instrument selbst. Der Eintritt kostet 16 Euro.

Von Linda Tonn