Seelze

Die Arbeiten an der Hannoverschen Straße im Seelzer Zentrum waren nur ein Vorgeschmack: Auch in den kommenden Jahren werden im Seelzer Stadtgebiet Ortsdurchfahrten erneuert und Radwege angelegt. Insgesamt 143 Millionen Euro investiert die Region Hannover bis 2024 in ihre Kreisstraßen – knapp 20 Millionen davon fließen nach Seelze.

„Wir arbeiten in den kommenden Jahren weiter konsequent am Ausbau des Radnetzes in der Region Hannover“, sagt Conrad Vinken, Leiter des Fachbereichs Verkehr. Ziel sei es, den allgemeinen Zustand der Kreisstraßen auf einem stabilen Niveau zu halten. Zudem sollen Anreize geschaffen werden, verstärkt auch das Fahrrad für die Alltagswege zu nutzen. Wiebke Schepelmann, Leiterin des Teams Infrastruktur Straße, erläutert das Vorgehen: „In der Regel werden bei schadhaften Fahrbahnoberflächen neue Decken eingebaut und Schutzstreifen oder Piktogrammketten markiert.“

Mit solchen Piktogrammen – wie hier auf der Harenberger Meile – will die Region Hannover die Radwege markieren. Quelle: Linda Tonn

Ähnliches ist in Seelze etwa auf der Hannoverschen Straße und in der Ortsdurchfahrt von Harenberg passiert. Für die kommenden Jahre sind folgende Sanierungen geplant.

Ortsdurchfahrten von Seelze und Letter: In den vergangenen Jahren sind die Lange-Feld-Straße und Hannoversche Straße zwischen der L390 (Göxer Landstraße) und der L395 (Stöckener Straße) abschnittsweise ausgebaut worden. Nun nimmt sich die Region den Bereich zwischen der Humboldtstraße und dem Wiesenweg in Letter vor.

In zwei Abschnitten wird dieser Bereich ausgebaut, zunächst ab 2021 zwischen der Hem-Tankstelle und Wiesenweg, 2023 folgt der Abschnitt zwischen Humboldtstraße und Tankstelle. Dort wird die Führung des Radweges optimiert, zudem werden Fahrbahn und Parkplatzsituation verbessert. Mehr als 5 Millionen Euro kostet der Ausbau.

Zwischen der Humboldtstraße und der Hem-Tankstelle wird die Fahrbahn verbessert. Zudem ist geplant, die Parkplatzsituation zu verbessern. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Ortsdurchfahrt von Gümmer: Laut der Region Hannover befindet sich die Ortsdurchfahrt von Gümmer (K356) in einem „desolaten Zustand“. Auch die Situation für die Radfahrer muss dringend verbessert werden. Für 2,9 Millionen Euro soll dieser Bereich ausgebaut werden. Zudem sollen barrierefreie Bushaltestellen entstehen. Die Umsetzung ist für 2022/2023 geplant.

Radweg zwischen Kirchwehren und Döteberg: Ab 2023 entsteht auf knapp zwei Kilometern zwischen Kirchwehren und Döteberg ein neuer Radweg. Die Strecke gehört zum Vorrangnetz für den Alltagsradverkehr. Deshalb wird sie für 1,2 Millionen Euro ausgebaut.

Radweg zwischen Lathwehren und der L390: Ebenfalls 2023 soll ein 800 Meter langer Radweg zwischen Latwehren und der L390 ausgebaut werden. 500.000 Euro investiert die Region Hannover an dieser Stelle.

Ortsdurchfahrt von Lohnde: Auch in Lohnde werden die Straße und der Radweg erneuert – allerdings voraussichtlich erst ab 2024. Zwischen der Garbsener Landstraße und der Ortsdurchfahrt ist die Tragfähigkeit der Fahrbahn unzureichend. Sie muss verbessert werden. Zudem werden Angaben der Region zufolge die Einrichtungen zur Entwässerung der Straße angepasst. Bei den Bauarbeiten wird auch der Radweg ausgebaut und optimiert. Knapp 5 Millionen Euro werden an dieser Stelle investiert.

Zusätzlich zu diesen Bauarbeiten stehen Fahrbahnsanierungen in geringerem Umfang in Velber (2022), zwischen Döteberg und Harenberg (2024), in der Ortsdurchfahrt von Döteberg (2021), zwischen Döteberg und Seelze (2024) und zwischen Harenberg und der B441 (2023) an.

Von Linda Tonn